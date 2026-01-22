Поляки не роблять цієї помилки взимку. Чи потрібно струшувати сніг із дерев у саду

Одна ваша помилка може залишити вас без урожаю

Зимовий спокій у саду – лише ілюзія для досвідченого господаря. Поки новачки чекають на весну, професійні садівники продовжують активний догляд за ділянкою. Одним із найспірніших питань залишається прибирання снігу: чи варто очищати від нього гілки, чи краще дати йому спокій?

Багато хто вважає, що велика кількість снігу — це виключно благо, що захищає рослини від лютих морозів. Проте польські спеціалісти з видання g.pl попереджають: істина лежить посередині. Сніг справді корисний, але тільки там, де він не завдає механічних ушкоджень.

Сніг дає навантаження на гілки

На землі, під кронами дерев та чагарників, сніговий покрив працює як природний термос, утримуючи тепло у ґрунті та захищаючи кореневу систему. Але зовсім інша ситуація складається на гілках. Тяжкі, мокрі пласти опадів створюють колосальне навантаження. Під їхньою вагою незміцнілі пагони деформуються, а великі гілки плодових дерев можуть тріснути або повністю відламатися. Тому регулярне та акуратне струшування снігу з крон — обов’язкова процедура, яка уберігає сад від "зимових травм".

Як захистити рослини і дерева

Якщо ваша мета – захистити теплолюбні культури від крижаного вітру та критичних температур, краще не покладатися на випадкові кучугури. Перевірений метод — використання агротекстилю або натуральної соломи.

Агроволокно для захисту рослин та дерев взимку

Важливий нюанс: не поспішайте з укриттям. Поляки наголошують, що утеплювати рослини потрібно лише після того, як ударять перші справжні заморозки. Занадто раннє "окутування" створить парниковий ефект. Зайве тепло завадить рослині увійти в стан глибокого спокою, що спровокує непотрібний ріст пагонів, які неминуче загинуть за першого ж серйозного "мінусу".

Також важливо враховувати, що танення надмірної кількості снігу може спричинити перезволоження окремих видів рослин. Це стосується і газону: щільний сніговий покрив сприяє розвитку грибкових захворювань. Коли прибираєте сніг із ділянки, використовуйте лопату чи натуральні засоби для його танення. Уникайте хімікатів та солі.

Парадоксально, але за всієї небезпеки перезволоження, саду може загрожувати "зимова посуха". Рослини продовжують випаровувати вологу, але не можуть витягнути її з промерзлого ґрунту. Саме тому грамотні дачники стежать за станом культур та забезпечують їм необхідний догляд, щоб навесні сад прокинувся здоровим та готовим до цвітіння.

Варто зазначити, що для багатьох українських сімей дрова, як і раніше, залишаються основним джерелом тепла в зимовий період.