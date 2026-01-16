Они не боятся морозов. Американка раскрыла, что посадить в январе, чтобы получить урожай быстрее всех

Список для тех, кто не может дождаться весны

Пока за окном лежат сугробы, для заядлых садоводов начинается самый ответственный этап. Январь — это время "медленных" культур, которым требуется долгий период вегетации, чтобы порадовать вас цветением и урожаем летом.

Середина зимы идеально подходит для старта дачного сезона на подоконнике. Ранний посев позволяет растениям сформировать крепкую корневую систему до наступления весенней жары. О том, что можно посадить в этом месяце, рассказала опытная американская дачница в своем блоге Beginner's Garden.

Что сеем на рассаду прямо сейчас

Лук

Выращивание лука из семян — задача не из простых, поэтому для новичков удобнее начать с рассады. Если же вы решите сеять семена, им понадобится около 10 недель в помещении, прежде чем они будут готовы к пересадке в грунт.

Брокколи, капуста и цветная капуста

Эти овощи лучше всего развиваются в прохладном климате, поэтому семена лучше высевать в помещении в середине января или за 10-12 недель до предполагаемой даты последних заморозков. Подготовку рассады к пересадке в открытый грунт стоит начинать примерно за месяц до их окончания, а высаживать растения в огород обычно можно уже в начале марта.

Зелень, руккола и шпинат

В отличие от многих других культур, эти холодостойкие овощи можно высевать прямо в открытый грунт, но только, если он не промерз. Руккола и шпинат относятся к самым ранним культурам, дающим урожай, поэтому они отлично подходят для посадки в январе.

Стоит отметить, что хороший грунт — самое главное условие для выращивания крепкой здоровой рассады. Ранее мы писали, нужно ли покупать почву или сделать ее самому.