Вы могли слышать это слово, но не догадывались, что ему больше 500 лет и откуда оно

Слово имеет тюркское происхождение

Сапетка, или сапет — диалектное слово, которое встречается в разных уголках Украины — от Запорожской области до Киевской, от Донетчины до Бойковщины (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области). Но происхождение у них общее и открывает древнейшую историю Украины.

Сапетка происходит из крымскотатарского (säpät) и турецкого языка (sepet). Это слово в тюркских языках используется для обозначения плетеных изделий. В Украине же слово закрепилось как определение типа улья, который плетется из лозы, плетеной корзины и особого помещения для хранения кукурузных початков.

Очевидно, это слово попало на территорию современной Украины примерно во время турецких и крымскотатарских набегов в 15-16 веке. Сапетка для обозначения улья использовалась на Бойковщине. Такие ульи из камыша, соломы или плетеные из ивы были популярны вплоть до 1930-х годов. Затем его заменили рамочные ульи, которые не требовали убийства пчел для забора меда.

Неразборный улей – сапетка

Использование слова сапетка или сапет в определение корзины зафиксировано в говоре Запорожской области, на Черниговщине, Донетчине и Киевщине. Интересно, что распространено оно не всенародно и может означать особую форму. В Запорожской, Черниговской и Донецкой области это плетеная корзина с ручками по бокам.

Сопетка

А в Киевской области в селе Триполье, центре древнейшей культуры, сапетом называют не просто плетеную корзину, а с особым формированием направления плетения лозы. В соседних селах такое название не сохранилось. В Триполье даже проводили фестиваль бардовской песни, названный в честь этого типа корзины.

Трипольский сапет вручают победителю фестиваля

В Запорожье слово сапет использовалось также для обозначения деревянного ящика, который брали с собой рыбаки. Его можно увидеть на негативе из фондов Национального заповедника Хортица.

Рыбалки на Днепре/ Автор фото: Марк Зализняк, 1931 год

Что касается сапетки как определения помещения для хранения кукурузы, то они тоже раньше могли быть плетеными. Позже во времена советского периода их начали делать из тонких досок.

