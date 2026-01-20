Мы все ее очень ждем. Что означает украинское слово "відволож"
Слово звучит как ругательство
Для сильных морозов, накрывших Украину, в украинском языке есть немало колоритных слов. Но и потепление, которого мы все так ждем, тоже имеет яркие названия.
"Телеграф" рассказывает, как в украинском языке еще можно назвать оттепель. Оттепель – это потепление среди зимы после морозов, период, когда тают снег и лед.
Синонимы к слову оттепель приводит сайт "Горох". Некоторые из них звучат забавно, например, оттепель в украинском языке еще называют "відволож". Услышав это слово, не сразу можно понять значение. Но если обратить внимание на глагол – відволожувати, становится понятно, что в основе слова "волога" (влага русс.) которой становится больше во время потепления.
Другие слова, которыми называют потепление среди зимы:
- ро́зталь
- ро́зтань
- відволо́га
- відта́ль
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему сильную стужу называют "собачий холод". В древности животные предвещали людям перемены погоды, а собаки были своеобразными термометрами зимой. Люди знали: если пес катается в снегу, лежит на солнышке — скоро придет оттепель и морозы спадут.