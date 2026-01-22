Это совсем не ругательство: что значит почти забытое украинское слово "бздура"

Оно имеет не менее пяти синонимов

В украинском языке есть немало забавных слов, большинство из которых диалектизмы. К примеру, "бздура". Значение этого слова знают не все украинцы, ведь его редко где можно услышать.

Как отмечается в толковом словаре, "бздура" — это диалектизм, означающий чепуху или ложь. Относится это слово к галицкому диалекту, поэтому его можно услышать в Галичине. Хотя на первый взгляд может показаться, что это ругательство и т.д.

Обычно слово "бздура" используют в быту для обозначения абсурда или лжи. В общем оно имеет несколько значений, в частности: чушь, ерунда, бред, неправда, бессмыслица, что-то несерьезное.

Примеры употребления:

"Не розказуй мені бздури!"

"Це все повна бздура, не вірте цьому".

Заметим, что слово "бздура" имеет женский род и склоняется по всем падежам в форме множественного числа и единственного числа.

Склонение слова "бздура"

Напомним, в украинском языке есть довольно смешное название для сильного холода. Речь идет о "дюде".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском есть забавные названия для разных мебели. Сейчас их можно услышать разве что в селах или увидеть в литературных произведениях. К ним относится не только "бамбетель", которую продают и сейчас. Кстати, это слово не сугубо украинское, оно заимствовано из немецкого языка.