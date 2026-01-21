Все ждут, когда она кончится. Что означает украинское слово "дюдя"

Наш язык – яркий и самобытный

Для сильных морозов, накрывших Украину, в украинском языке есть немало колоритных слов, от которых буквально "веет холодом". Среди них и слово "дюдя".

Дюдя (ударение на ю) – это существительное женского рода. Его используют для определения сильного мороза, стужи, преимущественно в разговорах с детьми. В закарпатском диалекте используют также производные от слова "дюдя": дю́дяний — холодный, дюдяно — холодно.

Дюдя - падежи

Как еще называют сильный мороз по-украински

Дюдя – не единственный синоним для сильного мороза в украинском языке. В разных регионах используются и другие яркие определения. Наиболее близко к дюде слово зюзя. Также на мороз говорят ци́пінь, морози́ско, студі́й.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по-украински означает слово "відволож". Оно также имеет отношение к погоде, это то, чего заждались украинцы — "відволож" это синоним слова оттепель. Также потепление посреди зимы еще называют ро́зталь, ро́зтань, відволо́га, відта́ль.

Также мы писали, почему сильную стужу называют "собачий холод". В древности животные предвещали людям перемены погоды, а собаки были своеобразными термометрами зимой. Люди знали: если пес катается в снегу, лежит на солнышке — скоро придет оттепель и морозы спадут.