Ви могли чути це слово, але не здогадувались, що йому понад 500 років і звідки воно

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Автор
Що означає це слово? Новина оновлена 23 січня 2026, 09:26
Що означає це слово?. Фото Колаж "Телеграф"

Слово має тюркське походження

Сапетка, або ж сапет — діалектне слово, яке зустрічається в різних куточках України — від Запорізької області до Київської, від Донеччини до Бойківщини (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області). Та походження у них спільне і відкриває прадавню історію України.

Сапетка походить з кримськотатарської (säpät) та турецької мови (sepet). Це слово в тюркських мовах використовується для позначення плетених виробів. В Україні ж слово закріпилось на означення типу вулика, який плететься з лози, плетеного ж кошика та особливого приміщення для зберігання кукурудзяних початків.

Вочевидь, це слово потрапило на територію сучасної України приблизно в часи турецьких та кримськотатарських набігів в 15-16 столітті. Сапетка на позначення вулика використовувалось на Бойківщині. Такі вулики з очерету, соломи чи плетені з верби були популярні аж до 1930-х років. Потім його замінили рамочні вулики, які не потребували вбивства бджіл для забору меду.

Нерозбірний вулик - сапетка
Нерозбірний вулик - сапетка

Використання слова сапетка або ж сапет на означення кошика зафіксоване в говірці Запорізької області, Чернігівщині, Донеччині та на Київщині. Цікаво, що поширене воно не повселюдно і може означати особливу форму. В Запорізькій, Чернігівській та Донецькій області — це плетена корзина з ручками по боках.

Сапетка
Сапетка

А в Київській області в селі Трипілля, центрі прадавньої культури, сапетом називають не просто плетений кошик, а з особливим формуванням напрямку плетива лози. В сусідніх селах така назва не збереглась. У Трипіллі навіть проводили фестиваль бардівської пісні, названий на честь цього типу кошика.

Трипільській сапет
Трипільській сапет вручають переможцю фестиваля

На Запоріжжі слово сапет використовувалось також на означення дерев'яного ящика, який брали з собою рибалки. Його можна побачити на негативі з фондів Національного заповідника Хортиця.

Рибалки на Дніпрі
Рибалки на Дніпрі/ Автор фото: Марк Залiзняк, 1931 рік

Що ж до сапетки на означення приміщення для зберігання кукурудзи, то вони теж раніше могли бути плетеними. Пізніше, за часів радянського періоду, їх почали робити з тонких дощок.

