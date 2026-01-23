Почти за полцены: в "АТБ" можно купить популярный шоколад на 115 гривен дешевле

Скидка продлится до начала следующей недели

"АТБ" продолжает радовать покупателей приятными акционными ценами на популярные продукты. Среди них можно найти шоколад популярной марки Rochen.

Скидки на сладкое составляют почти 50% и будут действовать до 27 января. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Итак, почти вполовину можно купить такой шоколад от Roshen:

с целым лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой (295 граммов) — за 117,80 гривен вместо 232,90 гривен;

молочный с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой (295 граммов) — 99,90 гривен вместо 196,90 гривен;

с клубникой-кремом и печеньем (275 граммов) — 99,90 гривен вместо 196,90 гривен;

молочный с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками (280 граммов) — 99,90 гривен вместо 196,90 гривен.

Скидки на шоколад в "АТБ". Фото: скрин из магазина

Таким образом, больше всего сэкономить удастся на первой плитке шоколада — 115 гривен. Средняя разница между акционными и старыми ценами на сладости составляет 101,5 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что кроме сладостей, с хорошей скидкой можно купить также популярный кофе. На нем можно сэкономить 101,10 гривен.