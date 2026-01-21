В АТБ обвал цен на популярные продукты: что сегодня можно забрать по акции

Закупится можно очень выгодно

Зная о различных акциях, поход в супермаркет может оказаться гораздо экономнее. В частности, различные скидки часто появляются в сети АТБ.

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети АТБ, которые 21 января можно приобрести по выгодной скидке.

Колбаса вареная "Мясная лавка" (500г.) — 79 гривен вместо 133 (скидка 40%)

Семга слабосоленая (210г.) — 244 гривны вместо 349 (скидка 30%)

Кетчуп "Олис" (250г.) — 19 вместо 31 гривны (скидка 35%)

Зубная паста "Лакалут" (100мл.) — 75 гривен вместо 132 (скидка 42%)

Чипсы "Чипстерс" (110г.) — 29 гривен вместо 55 (скидка 45%)

Пельмени "Ласунка" по-домашнему (800г.) — 94 гривны вместо 172 (скидка 45%)

Шоколад "Милка" с "Орео" — 64 гривны вместо 100 (35%)

Креветки "Своя линия" — 189 гривны вместо 254 (скидка 25%)

Взбитый сырок "Чудо" — 19 гривен вместо 27 (скидка 30%)

Наггетсы "Легко" (500г.) — 82 гривны вместо 138 (40%)

Скидки в АТБ. Фото - скриншот

Почему товары продают со скидкой?

Как пишет novyny.live, некоторые потребители могут ошибочно полагать, что акционные предложения доступны только для товаров, срок годности которых подходит к концу. Однако продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности, чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей совершать покупки.

