Майже за пів ціни: в "АТБ" можна купити популярний шоколад на 115 гривень дешевше

Знижка триватиме до початку наступного тижня

"АТБ" продовжує тішити покупців приємними акційними цінами на популярні продукти. Серед них можна знайти шоколад популярної марки "Rochen".

Знижки на солодке складають майже 50% і діятимуть до 27 січня. Детальніше про це написав "Телеграф".

Тож, майже вполовину можна купити такий шоколад від Roshen:

з цілим лісовим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою (295 грамів) — за 117,80 гривень замість 232,90 гривень;

молочний з арахісом та карамельно-арахісовою начинкою (295 грамів) — 99,90 гривень замість 196,90 гривень;

з полуницею-кремом та печивом (275 грамів) — 99,90 гривень замість 196,90 гривень;

молочний з мигдалем, кокосовим кремом та рисовими кульками (280 грамів) — 99,90 гривень замість 196,90 гривень.

Знижки на шоколад в "АТБ". Фото: скрін з магазину

Тож, найбільше зекономити вдасться на першій плитці шоколаду — 115 гривень. Середня різниця між акціними та старими цінами на солодке складає 101,5 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що окрім солодщів, зі гарною знижкою можна купити також популярну каву. На ній можна заощадити 101,10 гривень.