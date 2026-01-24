Следующие кенгуру из Австрии? Украинцы шутят про курьезное фото Трампа с пингвином и Гренландией

На пост Белого дома отреагировал даже кот Ларри, живущий в резиденции британских премьеров

Публикация Белого дома с искусственно сгенерированным изображением президента США Дональда Трампа с пингвином на фоне флага Гренландии вдохновила украинцев на создание порции мемов. В сети шутили не только о том, что на самом деле пингвинов в Гренландии нет.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы о новом посте Белого дома. На нем фото, где Трамп идет рядом с пингвином в направлении флага Гренландии. К картинке добавили подпись: "Обнимите пингвина".

Пост Трампа с пингвином

Довольно забавно, что кот Ларри, живущий в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, ответил президенту: "Пингвины живут в Южном полушарии".

Пост Трампа с пингвином развеселил украинцев, создавших несколько тематических картинок. На одной из них, например, президент США идет рядом с Кенгуру, правда, в направлении Австрии. Здесь спрятана похожая ошибка как с Гренландией и пингвинами.

Мемы о Трампе и пингвине

Шутили украинцы и о том, что даже пингвины были бы удивлены таким постом Белого дома, если бы знали о курьезе. Некоторые даже создали видео, где белые полярные медведи спасают пингвина от рук Трампа и уводят в безопасное место.

Мемы о Трампе и пингвине

