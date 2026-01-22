Прихрамывает и клонится в сторону: состояние Трампа в Давосе вызвало беспокойство (видео)

На свежих кадрах состояние президента вызвало вопросы

Дональд Трамп, который в среду, 21 января, прилетел на экономический форум в Давосе, взбудоражил сеть своим состоянием. Пользователи обратили внимание, что президент США прихрамывал, когда спускался по трапу самолета и шел по красной дорожке на швейцарской авиабазе.

Как пишет издание Irish Star, видео с походкой Трампа, которые появились в сети, вызвали опасения по поводу здоровья президента, поскольку, судя по всему, ему трудно сохранять прямолинейную походку.

Дональд Трамп прилетел в Давос. Фото: Getty Images

Так, на одном из роликов видно, что 79-летний Трамп идет от самолета, немного прихрамывает и клонится в сторону. По всей видимости, он изо всех сил пытается удержаться в центре ковровой дорожки, но смещается к краю, а потом снова возвращается в середину.

Это происходило на фоне очередных заявлений Трампа, что он недавно проходил обследование и врачи удовлетворены состоянием его здоровья. Сам президент не раз публично говорил, что чувствует себя отлично.

Дональд Трамп прилетел на экономический форум в Давосе. Фото: Getty Images

В сети началось бурное обсуждение состояния Трампа и его шаткой походки:

В последнее время он выглядит слабым и ведет себя все более тревожно

Он все еще не может ходить прямо

Как скоро он театрально уйдет раньше времени?

Он пьян или одна нога короче другой?

Он наиболее инфантильный мужчина в мире

Отгоняет снег от своих туфель Louboutin

Не хватает только пары белоголовых орлов, пролетающих мимо

Жалкий старик

Походка Дональда Трампа вызвала беспокойство. Фото: Getty Images

