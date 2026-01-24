Наступні кенгуру з Австрії? Українці жартують з курйозного фото Трампа з пінгвіном та Гренландією

На пост Білого дому відрегував навіть кіт Ларрі, який живе у резиденції британських прем'єрів

Публікація Білого дому зі штучно згенерованним зображенням президента США Дональда Трампа з пінгвіном на тлі прапора Гренландії надихнула українців на створення порції мемів. У мережі жартували не тільки про те, що насправді пінгвінів у Гренландії немає.

"Телеграф" зібрав найсмішніші меми про новий допис Білого дому. На фото Трамп йде поруч з пінгвіном у напрямку прапора Гренландії. До картинки додали підпис: "Обійміть пінгвіна".

Пост Трампа з пінгвіном

Досить кумедно, що кіт Ларрі, який живе у резиденції британських прем'єрів нa Даунінг-стріт, відповів президенту: "Пінгвіни живуть у Південній півкулі".

Пост Трампа з пінгвіном розвеселив українців, які створили кілька тематичних картинок. На одній з них, до прикладу, президент США йде поруч з Кенгуру, щоправда, в напрямку Австрії. Тут захована схожа помилка як і з Гренландією та пінгвінами.

Меми про Трампа та пінгвіна

Жартували українці й про те, що навіть пінгвіни були б здивовані таким дописом Білого дому, якби знали про курйоз. Дехто навіть створив відео, де білі полярні ведмеді рятують пінгвіна від рук Трампа та відводять у безпечне місце.

Меми про Трампа та пінгвіна

