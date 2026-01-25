Укр

Символ роскоши и ностальгии: почему советские ковры до сих пор можно увидеть во многих квартирах

Марина Бондаренко
Читати українською
Советский интерьер
Советский интерьер. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот бытовой предмет имеет большую ценность

Советские шерстяные ковры до сих пор используют во многих домах. Они привлекают внимание не только яркими узорами, но и особыми свойствами, о которых многие даже не догадываются.

Ковры времен СССР до сих пор пользуются спросом благодаря своему высокому качеству и долговечности. Они сохраняют привлекательный вид даже после многих лет активного использования. В чем их преимущества, объяснил "Телеграф".

Почему советские шерстяные ковры до сих пор остаются в каждой квартире

Такие ковры хорошо удерживают тепло, что особенно важно для холодных панельных домов, известных как "хрущевки". Они делают комнату более уютной и комфортной для жизни.

Почему до сих пор пользуются советскими коврами
Советская комната. Фото: ukr.media

К тому же, плотный ворс ковров помогает уменьшить шум от соседей, что было актуально для многоквартирных домов. Натуральная шерсть не только сохраняет тепло, но и добавляет практичности в быту.

Кроме того, яркие узоры, например "молдавские розы", оживляли однотипные советские интерьеры. Для старшего поколения такие ковры остаются символом эпохи и ностальгии, а для молодежи — элементом винтажного стиля в дизайне квартир.

