Плетеные корзины из СССР возвращаются: почему они вытесняют современные пакеты

Эти корзины до сих пор могут использовать ваши бабушки и дедушки

Плетеные корзины из лозы до сих пор используют, несмотря на появление многочисленных современных альтернатив, как многоразовые пакеты или сумки. Чаще корзины берут на Пасху, когда идут в церковь. Хотя у некоторых они служат как место, где хранятся овощи.

Эти корзины можно увидеть на рынках, где лежит товар, на дачах для инструментов и в квартирах, как органайзеры или элементы декора, ведь корзины бывают разных форм, как напоминает "Телеграф".

Корзина используется в быту

Корзина на церковные праздники

Раньше также популярны были разноцветные корзины из пластиковых шнуров. У них были подвижные ручки, что делало их еще удобнее. Именно такие корзины предпочитали когда нужно было сохранить первозданный вид продукта или предмета.

Корзина из пластиковых шнуров

Сегодня плетеные корзины применяют по-разному. На рынках и фермерских ярмарках ими носят продукты, на природе собирают грибы, ягоды и зелень, а на даче хранят садовые инструменты и урожай. В квартирах корзины используются как органайзеры для мелких вещей, игрушек или материалов для рукоделия. Говорят, что в таком случае корзины наиболее удобны, чем пакеты, мешки или сумки.

