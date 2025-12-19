Плетеные корзины из СССР возвращаются: почему они вытесняют современные пакеты
Эти корзины до сих пор могут использовать ваши бабушки и дедушки
Плетеные корзины из лозы до сих пор используют, несмотря на появление многочисленных современных альтернатив, как многоразовые пакеты или сумки. Чаще корзины берут на Пасху, когда идут в церковь. Хотя у некоторых они служат как место, где хранятся овощи.
Эти корзины можно увидеть на рынках, где лежит товар, на дачах для инструментов и в квартирах, как органайзеры или элементы декора, ведь корзины бывают разных форм, как напоминает "Телеграф".
Раньше также популярны были разноцветные корзины из пластиковых шнуров. У них были подвижные ручки, что делало их еще удобнее. Именно такие корзины предпочитали когда нужно было сохранить первозданный вид продукта или предмета.
Сегодня плетеные корзины применяют по-разному. На рынках и фермерских ярмарках ими носят продукты, на природе собирают грибы, ягоды и зелень, а на даче хранят садовые инструменты и урожай. В квартирах корзины используются как органайзеры для мелких вещей, игрушек или материалов для рукоделия. Говорят, что в таком случае корзины наиболее удобны, чем пакеты, мешки или сумки.
