Символ розкоші і ностальгії: чому радянські килими досі можна побачити у багатьох квартирах

Цей побутовий предмет має велику цінність

Радянські вовняні килими досі використовують у багатьох будинках. Вони привертають увагу не лише яскравими візерунками, а й особливими властивостями, про які багато хто навіть не здогадується.

Килимами часів СРСР досі мають попит завдяки своїй високій якості та довговічності. Вони зберігають привабливий вигляд навіть після багатьох років активного використання. У чому їх переваги, пояснив "Телеграф".

Чому радянські вовняні килими досі залишаються у кожній квартирі

Такі килими добре утримують тепло, що особливо важливо для холодних панельних будинків, відомих як "хрущовки". Вони роблять кімнату більш затишною і комфортною для життя.

Радянська кімната. Фото: ukr.media

До того ж, щільний ворс килимів допомагає зменшити шум від сусідів, що було актуально для багатоквартирних будинків. Натуральна вовна не лише зберігає тепло, а й додає практичності у побуті.

Крім того, яскраві візерунки, наприклад "молдавські троянди", оживляли однотипні радянські інтер’єри. Для старшого покоління такі килими залишаються символом епохи та ностальгії, а для молоді — елементом вінтажного стилю у дизайні квартир.

