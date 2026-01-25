Вытянули счастливый билет: кому из знаков китайского гороскопа скоро крупно повезет
Этих знаков ждет обновление и новый импульс
В 2026 году, который пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, особенно крупно повезет пяти знакам китайского гороскопа. Судьба выделит их из общего круга, открыв новые возможности, неожиданные шансы и заметные перемены к лучшему.
Астрологи в материале Lifestyle Asia рассказали, кто из знаков вытащил счастливый билет. Им стоит подготовиться к триумфу.
Лошадь
2026 год принесет рост доходов, новые проекты и полезные знакомства. В работе появятся возможности, которые раньше были недоступны, а старые сложности начнут уходить. В личной жизни ожидается оживление: вероятен роман или укрепление уже существующих отношений.
Коза
В карьере начинается период уверенного движения вперед. Усилия прошлых лет наконец дадут результат, появится несколько источников дохода или новые должности в работе. Личная жизнь временно отойдет на второй план, но это осознанный выбор ради роста и будущей стабильности.
Дракон
Год будет связан с поездками, расширением горизонтов и новыми возможностями в работе. Тайные идеи или отложенные проекты могут принести успех, если решиться на активные шаги. В личной жизни возможна судьбоносная встреча и начало серьезных отношений.
Змея
Карьера и финансы выходят на первый план. Это удачное время для бизнеса, инвестиций и даже переезда ради новых перспектив. Решения будут даваться легко, если действовать расчетливо. Вероятны приятные знакомства и даже долгосрочный союз.
Тигр
В профессиональной сфере возможны повышения, рост доходов и неожиданные предложения. Деньги и успех придут через активность и смелые решения. В личной жизни ожидаются яркие события — возможна встреча с важным человеком, который повлияет на будущее.
Напомним, что Лошадь — покровительница 2026 года.