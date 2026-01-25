Вытянули счастливый билет: кому из знаков китайского гороскопа скоро крупно повезет

Этих знаков ждет обновление и новый импульс

В 2026 году, который пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, особенно крупно повезет пяти знакам китайского гороскопа. Судьба выделит их из общего круга, открыв новые возможности, неожиданные шансы и заметные перемены к лучшему.

Астрологи в материале Lifestyle Asia рассказали, кто из знаков вытащил счастливый билет. Им стоит подготовиться к триумфу.

Лошадь

2026 год принесет рост доходов, новые проекты и полезные знакомства. В работе появятся возможности, которые раньше были недоступны, а старые сложности начнут уходить. В личной жизни ожидается оживление: вероятен роман или укрепление уже существующих отношений.

Коза

В карьере начинается период уверенного движения вперед. Усилия прошлых лет наконец дадут результат, появится несколько источников дохода или новые должности в работе. Личная жизнь временно отойдет на второй план, но это осознанный выбор ради роста и будущей стабильности.

Дракон

Год будет связан с поездками, расширением горизонтов и новыми возможностями в работе. Тайные идеи или отложенные проекты могут принести успех, если решиться на активные шаги. В личной жизни возможна судьбоносная встреча и начало серьезных отношений.

Кому из знаков китайского гороскопа повезет в 2026 году, Фото: ИИ

Змея

Карьера и финансы выходят на первый план. Это удачное время для бизнеса, инвестиций и даже переезда ради новых перспектив. Решения будут даваться легко, если действовать расчетливо. Вероятны приятные знакомства и даже долгосрочный союз.

Тигр

В профессиональной сфере возможны повышения, рост доходов и неожиданные предложения. Деньги и успех придут через активность и смелые решения. В личной жизни ожидаются яркие события — возможна встреча с важным человеком, который повлияет на будущее.

Напомним, что Лошадь — покровительница 2026 года. Ранее мы писали, кто из знаков Зодиака может смело менять работу в ближайшие 12 месяцев.