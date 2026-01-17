Станут магнитом для удачи: каким знакам китайского гороскопа 2026 год принесет перемены

Огненная Лошадь принесет этим знакам бунтарский настрой

Энергия Красной Огненной Лошади в 2026 году будет особенно вдохновлять и мотивировать четырех представителей китайского гороскопа. Их ждут большие перемены и новые возможности.

Астрологи в материале Parade назвали этих счастливчиков. 2026 год для них будет ярким и насыщенным.

Собака: новые люди и возможности

Людям, которые родились в год Собаки, 2026-й принесет много общения. Жизнь станет станет более активной, появятся новые знакомства, приглашения, идеи и предложения. Многие почувствуют, что рядом стало больше поддержки, а люди охотнее пойдут навстречу.

Этот год может принести важные разговоры, полезные связи и шансы, которые раньше казались недосягаемыми. Возможны поездки, обучение или решения, расширяющие кругозор.

Коза: время проявить себя и поверить в свои силы

В 2026 году этот знак будет продвигаться вперед спокойно и последовательно, без резких рывков, но с ощутимым результатом. Творческие идеи, слова, мысли и чувства будут находить отклик у окружающих.

Год благоприятен для работы в команде, совместных проектов и всего, где важны, интуиция и умение чувствовать людей. Постепенно вернется уверенность в себе, появится ощущение стабильности и понимание, что вы на верном пути.

Гороскоп для Козы, Собака, Тигра и Лошади на 2026 год, Фото: ИИ "Телеграф"

Тигр: энергия возвращается с новой силой

Для Тигров 2026 год станет глотком свежего воздуха. После периода ожидания и сомнении появится движение, азарт и внутренняя уверенность. Жизнь начнет отвечать взаимностью, а возможности — появляться одна за другой.

Год благоприятен для любви, ярких чувств и новых знакомств. Также возможны неожиданные идеи, связанные с деньгами, самореализациеи или лидерством.

Лошадь: ваш год = ваши правила

Для Лошадеи 2026 год станет временем раскрытия. Все, что заложено внутри, захочет выйти наружу. Появится желание двигаться, что-то менять, пробовать и не останавливаться.

Это год роста, поездок, новых впечатлении и ощущения свободы. Лошади будут чаще оказываться в центре внимания и получать больше шансов проявить себя. Важно лишь не спешить слишком сильно и находить баланс.

