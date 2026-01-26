Укр

Когда-то носила имя первого главы СССР: как раньше называлась одна из центральных улиц Киева (фото)

Киев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Здесь проходила одна из первых трамвайных линий столицы

Улица Богдана Хмельницкого в Киеве известна не только своим центральным расположением, но и многочисленными изменениями названий. За более чем сто лет она носила несколько имен и отражала различные исторические периоды города.

Улица Богдана Хмельницкого расположена в Шевченковском районе Киева. Она простирается от Крещатика до улицы Олеся Гончара. О переименовании и краткой истории написал "Телеграф".

От Кадетской до Богдана Хмельницкого: история одной улицы столицы

Улица Богдана Хмельницкого в Киеве — как раньше называлась
Как выглядит сейчас улица Богдана Хмельницкого. Фото: Wikipedia

Улица появилась в 1830-х годах под названием Кадетская в связи с планом строительства Киевского Владимирского кадетского корпуса. С середины XIX века ее отнесли к улицам первого разряда, что способствовало развитию района. В 1869 году улицу назвали Фундуклеевской в честь киевского губернатора Ивана Фундуклея.

Еще до этого появились два здания, которые сохранились до сегодняшнего дня. Это здание женской гимназии в зданиях Фундуклея и Анатомический театр, построенный в 1851–1853 годах по проекту архитектора Александра Беретти.

Основная застройка улицы произошла во второй половине XIX и в начале XX века. Здесь учились и работали известные ученые, писатели, художники и певцы.

Улица Богдана Хмельницкого в Киеве — как раньше называлась
Фундуклеевская улица начала XX века. Фото: Wikipedia

В 1892 году на улице открыли одну из первых линий киевского трамвая, а дорогу замостили. В марте 1919 года улицу переименовали в Ленина, название сохранялось до 1944 года. Во время германской оккупации 1942–1943 годов улицу называли Театрштрассе. Современное название Богдана Хмельницкого используется с 1993 года.

В советское время застройка почти не изменилась. Лишь несколько зданий снесли для строительства института "Киевпроект". В 1930-х годах на углу с улицей Михаила Коцюбинского появились два многоэтажных дома, один из них — "Ролит", где жили писатели советской Украины.

Сегодня улица Богдана Хмельницкого является одной из центральных в Киеве. Ее застройка привлекает внимание киевлян и гостей города.

Архитектура улицы

На улице Богдана Хмельницкого расположены несколько исторических зданий, в частности доходный дом А. Гольденберга, построенный в 1888, 1895 и 1899 годах, спроектированный архитектором В. Николаевым в стиле киевского неоренессанса. Также здесь стоит бывшая усадьба подрядчика Ф. Алешина, главный дом и флигель построены в 1899–1900 годах по проекту И. Николаева в неоренессансном стиле.

Доходный дом А. Гольденберга на улице Богдана Хмельницкого в Киеве
Доходный дом А. Гольденберга. Фото: Wikipedia
Дом подрядчика Ф. Алешина на улице Богдана Хмельницкого в Киеве
Усадьба подрядчика Ф. Алешина. Фото: Wikipedia

Кроме того, там можно увидеть доходный дом В. Мартоса и В. Верховского, построенный в 1900–1901 годах, а также особняк архитектора Михаила Артинова, построенный в 1894 году. В последнем расположено Посольство Республики Польша.

Доходный дом В. Мартоса и В. Верховского на улице Богдана Хмельницкого в Киеве
Доходный дом В. Мартоса и В. Верховского. Фото: Wikipedia
Дом архитектора Михаила Артынова на улице Богдана Хмельницкого в Киеве
Особняк архитектора Михаила Артынова. Фото: Wikipedia

