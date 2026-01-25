Там живет уже 17 поколение владельцев: где расположен самый старый жилой дом в мире, которому почти тысяча лет (фото)
Название этого дома едва выговоришь
Киркьюбьоаргардур — старинный фермерский дом на Фарерских островах, который считается самым древним жилым домом в мире, где до сих пор проживают люди. Он используется уже более тысячи лет.
По данным "УНИАН", здание появилось еще в XI веке. Первоначально оно служило резиденцией епископа и религиозным центром архипелага.
Старейшее здание мира открыто для туристов
В XIII веке Киркьюбьоаргардур стал частью большого церковного комплекса, в который входили собор, школа и хозяйственные постройки. Историки предполагают, что деревянные элементы здания привезли из Норвегии, ведь на Фарерских островах почти нет лесов.
Хотя дом был построен более 900 лет назад, он продолжает служить жилищем. Здесь живет семья Паттерсонов, которая поселилась в поместье в XVI веке, и сейчас это уже 17-е поколение. Когда их предки впервые заселили дом, ему было около 500 лет.
Поместье частично сохранило первоначальную форму XI века. Каменный фундамент остался от первой резиденции епископа, а деревянную часть достроили около 1300 года. Дом состоит из нескольких помещений: основной жилой комнаты, сруба, чердака и подвала.
Часть дома открыта для туристов как историко-культурный музей. Там можно увидеть средневековые интерьеры, старинную мебель и предметы быта. Другая часть дома продолжает служить жильем.
Киркьюбьоаргардур входит в число главных туристических объектов Фарерских островов. Он интересен для тех, кто ценит аутентичность и настоящую историю. Хотя дом выглядит просто и не является замком или крепостью, он хранит многовековую историю.
