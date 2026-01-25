Там живет уже 17 поколение владельцев: где расположен самый старый жилой дом в мире, которому почти тысяча лет (фото)

Название этого дома едва выговоришь

Киркьюбьоаргардур — старинный фермерский дом на Фарерских островах, который считается самым древним жилым домом в мире, где до сих пор проживают люди. Он используется уже более тысячи лет.

По данным "УНИАН", здание появилось еще в XI веке. Первоначально оно служило резиденцией епископа и религиозным центром архипелага.

Старейшее здание мира открыто для туристов

В XIII веке Киркьюбьоаргардур стал частью большого церковного комплекса, в который входили собор, школа и хозяйственные постройки. Историки предполагают, что деревянные элементы здания привезли из Норвегии, ведь на Фарерских островах почти нет лесов.

Тысячелетний жилой дом на Фарерах. Фото: УНИАН

Хотя дом был построен более 900 лет назад, он продолжает служить жилищем. Здесь живет семья Паттерсонов, которая поселилась в поместье в XVI веке, и сейчас это уже 17-е поколение. Когда их предки впервые заселили дом, ему было около 500 лет.

Поместье частично сохранило первоначальную форму XI века. Каменный фундамент остался от первой резиденции епископа, а деревянную часть достроили около 1300 года. Дом состоит из нескольких помещений: основной жилой комнаты, сруба, чердака и подвала.

Средневековые интерьеры открыты для туристов. Фото: УНИАН

На территории дома есть кладбище, вероятно, с погребениями бывших жителей. Фото: УНИАН

Часть дома открыта для туристов как историко-культурный музей. Там можно увидеть средневековые интерьеры, старинную мебель и предметы быта. Другая часть дома продолжает служить жильем.

Киркьюбьоаргардур входит в число главных туристических объектов Фарерских островов. Он интересен для тех, кто ценит аутентичность и настоящую историю. Хотя дом выглядит просто и не является замком или крепостью, он хранит многовековую историю.

