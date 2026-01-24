Стоит почти 500 лет: как выглядит старейший дом в Украине (фото)

Здание было построено в далеком XVI веке

В Украине насчитывается много зданий, которые могут поспорить за титул "самый старый". Среди них, в частности, и деревянный дом с Волыни.

Возраст здания превышает 400 лет. "Телеграф" расскажет об этой уникальной исторической достопримечательности.

Где находится дом

Самый старый деревянный дом Украины находится в Волынской области. В селе Самары Ратневского района.

История дома

Время строительства этого так называемого "курного" дома датируется 1587 годом. Что делает его самым старым в Украине. Его возраст 439 лет. Обнаружен дом был архитектором Сергеем Верговским в 1970 году. И он представляет собой редкий образец древнего жилья.

"Курной" дом с Полесья

Это дом без сеней с курным отоплением. Стены из сосновых плах. Крыша двускатная на стропилах крыта соломой. На фронтонах ветровые доски с "кузнечиками". Три волоконных окна с деревянной защелкой, во входной стене волокна кагла. Дверь на бегунке. Курная глинобитная печь на бревенчатом опечке. На стене угла дата – 1587 г. Дом оборудован "примостом" для спания, 2 скамьями и жердями.

"Курной" дом с Волыни

Интересно, что для районов Волынского Полесья была характерна двухрядная застройка двора. Хозяйственные постройки, объединенные общими стенами и крышей, выстраивались в один ряд параллельно жилому дому, который в зависимости от ориентации по солнцу приближали к улице длинным или коротким фасадом или выносили во второй ряд и располагали в глубине двора.

"Курной" дом с Полесья

"Курной" дом с Волыни

