Успейте, пока есть снег! Простой способ приготовления мороженого без света покорил TikTok (видео)

Вам понадобится немного времени и пару ингредиентов

В Тик Ток завирусился легкий и интересный способ, как приготовить дома мороженое. Для этого не нужно иметь специальные приборы, достаточно обычной посуды, пары продуктов и снега.

Как отмечают пользователи в Тик Ток, многие в январе 2026 в Украине уже приготовили домашнее мороженое на улице. На видео показано, что для этого нужно металлическая миска или кастрюля, венчик, сливки от 33% жирности, сахарная пудра, сгущенка и ванилин.

Процесс приготовления легкый, хоть и требует времени. Чтобы сделать мороженое на улице, нужно поставить глубокую металлическую емкость в снег, предварительно посыпав это место солью. В миску налить сливки, чтобы они занимали примерно треть емкости, добавить сахарную пудру, ванилин и сгущенку.

Далее эту смесь нужно осторожно вымешивать венчиком, она будет постепенно останавливаться и превращаться в мороженое. Время приготовления зависит от объема и морозов, ведь чем холоднее, чем быстрее застынет мороженое. Заметим, что при вымешивании смесь будет увеличиваться в объеме, поэтому миску нужно брать с запасом. Обычно на среднюю порцию нужно потратить 30-40 мин, но можно воспользоваться миксером, чтобы ускорить процесс.

В комментариях люди были в восторге от рецента и делились своим опытом:

Я делала вчера тоже, через 15 мин было полностью готово как из морозилки.

Я думала сначала, что это прикол — посмотрела и завтра иду за всеми продуктами. Спасибо за ваши видео!

Это невероятно вкусно.

Соль для того, чтобы миска не скользила по снегу.

Бегу готовить.

