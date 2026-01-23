Как разогреть еду за 5 минут без света: простой и полезный лайфхак

Сделать горячим готовое блюдо можно без плиты и микроволновки

Пока продолжаются ежедневные отключения света, украинцы придумывают новые лайфхаки, чтобы облегчить себе жизнь в этот период. Среди них есть простой способ подогреть готовую еду без использования электроприборов.

Соответствующее видео было опубликовано на странице nataliaivanina29 в TikTok. Автор ролика показала, как можно разогреть блюдо с помощью обычной сковороды и кипятка.

Для этого в сковороду необходимо положить крышку от банки и немного залить кипятком. На крышку ставят тарелку с едой, после чего конструкцию накрывают крышкой от сковороды. За счет пара и накопленного тепла блюдо постепенно прогревается и получается эффект, похожий на микроволновку.

Такой способ особенно удобен в условиях отсутствия света, когда нет возможности воспользоваться микроволновкой или плитой. Пользователи отмечают, что лайфхак подходит для разогрева готовых блюд и ничем не отличается от разогрева в микроволновой печи.

Однако важно соблюдать осторожность при работе с кипятком и использовать жаростойкую посуду, чтобы избежать ожогов.

