Что нужно сделать с обувью, чтобы она не скользила: дешевые и эффективные лайфхаки
Есть простые способы, как сделать на обуви антискользящее покрытие
Зима в этом году выдалась на удивление снежной и морозной. Пока в городах борются с последствиями непогоды, самое время позаботиться о своей обуви, чтобы она была безопасной для прогулок в такую погоду. Есть простые способы, как обезопасить зимние ботинки своими руками.
"Телеграф" рассказывает о простых способах, как создать на обуви антискользящий эффект.
Лайфхаки для зимней обуви
- Наждачная бумага
Для этого способа вам понадобится небольшой кусок наждачки и водостойкий суперклей, пишет alimentochef.com. Лучше всего подойдет крупнозернистая наждачка — ее нужно приклеить на пятки и носки зимних ботинок. Таким образом вы сделаете свою обувь менее скользкой.
- Лак для волос
Это может показаться странным, однако нанесение обычного лака для волос на подошву обуви создает антискользящий эффект. Конечно, хватит его ненадолго — всего на несколько часов. Однако флакончик с лаком можно носить с собой и повторять процедуру по мере необходимости.
- Клей и крупный песок
Нанесите на подошву ботинок "змейкой" слой суперклея или клея для обуви и сразу же посыпьте это место крупным песком. Когда клей высохнет, а песок в нем застынет, получится эффект "наждачки", который прекратит скольжение. Эффект будет держаться до двух недель, потом можно повторить фокус с клеем и песком.
