Что нужно сделать с обувью, чтобы она не скользила: дешевые и эффективные лайфхаки

Есть простые способы, как сделать на обуви антискользящее покрытие

Зима в этом году выдалась на удивление снежной и морозной. Пока в городах борются с последствиями непогоды, самое время позаботиться о своей обуви, чтобы она была безопасной для прогулок в такую погоду. Есть простые способы, как обезопасить зимние ботинки своими руками.

"Телеграф" рассказывает о простых способах, как создать на обуви антискользящий эффект.

Лайфхаки для зимней обуви

Наждачная бумага

Для этого способа вам понадобится небольшой кусок наждачки и водостойкий суперклей, пишет alimentochef.com. Лучше всего подойдет крупнозернистая наждачка — ее нужно приклеить на пятки и носки зимних ботинок. Таким образом вы сделаете свою обувь менее скользкой.

Лак для волос

Это может показаться странным, однако нанесение обычного лака для волос на подошву обуви создает антискользящий эффект. Конечно, хватит его ненадолго — всего на несколько часов. Однако флакончик с лаком можно носить с собой и повторять процедуру по мере необходимости.

Клей и крупный песок

Нанесите на подошву ботинок "змейкой" слой суперклея или клея для обуви и сразу же посыпьте это место крупным песком. Когда клей высохнет, а песок в нем застынет, получится эффект "наждачки", который прекратит скольжение. Эффект будет держаться до двух недель, потом можно повторить фокус с клеем и песком.

