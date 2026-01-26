Встигніть, поки є сніг! Простий спосіб приготування морозива без світла підкорив TikTok (відео)

Вам знадобиться трохи часу та пару інгрідієнтів

У Тік Ток завірусився легкий та цікавий спосіб як приготувати вдома морозиво. Для цього не треба мати спеціальні прилади, достатньо звичайного посуду, пари продуктів та снігу.

Як зазначають користувачі у Тік Ток, чимало людей у січні 2026 в Україні вже приготували домашнє морозиво на вулиці. На відео показано, що для цього треба металева миска або кастрюля, вінчик, вершки від 33% жирності, цукрова пудра, згущене молоко та ванілін.

Процес приготування легкий, хоч і займає багатенько часу. Аби зробити морозиво на вулиці, треба поставити глибоку металеву ємність у сніг, попередньо посипавши це місце сіллю. У миску налити вершки, щоб вони займали приблизно третину ємності, додати цукрову пудру, ванілін та згущене молоко.

Далі цю суміш треба обережно вимішувати вінчиком, вона поступово остагатиме та перетворюватиметься на морозиво. Час приготування залежить від об'єму та морозів, адже чим холодніше, чим швидше застигне морозиво. Зауважимо, що під час вимішування суміш збільшуватиметься в об'ємі, тому миску треба брати з запасом. Зазвичай на середню порцію треба витратити 30-40 хв, але можна скористатись міксером, аби пришвидшити процес.

У коментарях люди були в захваті від реценту та ділились своїм досвідом:

Я робила вчора також, за 15 хв було повністю готове як з морозилки.

Я думала спочатку, що це прикол — подивилась вас і завтра йду по всі продукти. Дякую за ваші відео!

Це неймовірно смачно.

Сіль для того, щоб миска не ковзала на снігу.

Біжу готувати.

