Хотели назвать в честь Сталина. Какой старинный украинский город едва не стал "идеологическим"

За свою историю он был в составе не менее четырех государств

Многие не знают, что Ивано-Франковск долгое время имел совсем другое название, но в советские времена город хотели переименовать в соответствии с идеологическими канонами. Тогда были варианты от Карпатского Сталинграда до Жебровска.

"Телеграф" расскажет, в честь кого называли Франковск раньше и почему эти названия не закрепились. Заметим, что первое письменное упоминание города датируется еще 1449 годом.

Ивано-Франковск один из старейших городов Украины, который был в составе Польши, Австрийской империи, ЗУНР и Советского Союза. За это время он сменил не одно название, среди которых мог быть Карпатский Сталинград и Жебровск.

В 1449 году в первом письменном упоминании речь идет не о городе, а о селе Княгинин, которое, по мнению историков, стало началом Ивано-Франковска. Впоследствии в 1939 году, когда уже образовался город, советские власти переименовали его из Станиславова в Станислав. Однако через несколько лет, в 1945 году начали появляться предложения переименовать город в "идеологически правильные" советские варианты.

Ивано-Франковск на старых фото

Тогда одним из самых распространенных названий был Карпатский Сталинград (в честь советского правителя Иосифа Сталина), а затем Сталинокарпатск или Жебровск. Однако это предложение несколько раз отклонялось, поэтому город довольно долго был Станиславом. Однако уже 10 ноября 1962 года по случаю 300-летия город был переименован в Ивано-Франковск в честь украинского писателя Ивана Франко.

