Хотіли назвати на честь Сталіна. Яке старовинне українське місто ледь не стало "ідеологічним"

За свою історію воно було у складі щонайменше чотирьох держав

Чимало людей не знає, що Івано-Франківськ тривалий час мав зовсім іншу назву, але в радянські часи місто хотіли перейменувати відповідно до ідеологічних канонів. Тоді були варіанти від Карпатського Сталінграда до Жебровська.

"Телеграф" розповість, на честь кого називали Франківськ раніше та чому ці назви не закріпились. Зауважимо, що перша письмова згадка про місто датується ще 1449 роком.

Івано-Франківськ одне з найстаріших міст України, яке було у складі Польщі, Австрійської імперії, ЗУНР і Радянського Союзу. За цей період воно змінило не одну назву, серед яких міг бути Карпатський Сталінград та Жебровськ.

У 1449 році у першій письмовій згадці йдеться не про місто, а про село Княгинин, яке на думку істориків, стало початком Івано-Франківська. Згодом у 1939 році, коли вже утворилось місто, радянська влада перейменувала його зі Станіславова у Станіслав. Проте через кілька років, у 1945 почали з’являтися пропозиції перейменувати місто на "ідеологічно правильні" радянські варіанти.

Івано-Франківськ на старих фото

Тоді однією з найпоширеніших назв була Карпатський Сталінград (на честь рядянського правителя Йосипа Сталіна), а потім Сталінокарпатськ чи Жебровськ. Однак цю пропозицію кілька разів відхиляли, тому місто досить довго було Станіславом. Проте вже 10 листопада 1962 року з нагоди 300-річчя місто було перейменоване на Івано-Франківськ на честь українського письменника Івана Франка.

Івано-Франківськ на старих фото

Раніше "Телеграф" розповідав, яке українське місто носило ім'я причетного до Голодомору радянського діяча.