Это блюдо прославило город на всю Украину: попало в кино и является страстью бывшего министра (видео)

Проехать мимо Пырятина и не попробовать пирожков — почти невозможно

Каждая украинская местность имеет свои кулинарные достопримечательности. К примеру, город Пырятин на Полтавщине славится своими пирожками и беляшами, которые продаются на автостанции.

Тот, кто хоть раз путешествовал по трассе Киев-Харьков, наверняка останавливался на пырятинской станции, где приветствуют ароматы вкуснейших пирожков. К слову, в 60-е годы прошлого века там снимали культовый советский фильм "Королева бензоколонки", пирожки являются частью сюжета.

Теперь на автостанции городка есть кафе с таким же названием, где можно купить большие, ароматные, пышные пирожки. Впрочем, точек с пирожками там много, каждая пытается сделать свой товар самым вкусным.

Кафе "Королева бензоколонки" в Пырятине

Автостанция в Пырятине

Выпечку делают по рецепту, проверенному годами. Начинки – на любой вкус – мясо, картофель, капуста, или сладкие – с маком, вишнями. Также продают беляши. Кроме того, в Пырятине можно купить еще одно блюдо, известное далеко за пределами города — пырятинский пряник.

Пырятинские пирожки

К слову, в 2021 году журналист Константин Грубич на своем YouTube-канале показал, как готовят знаменитые пирятинские пирожки. Повар говорит, что иногда пекут их несколько раз за сутки.

Также любит пирятинскую выпечку бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. После ухода с должности Кулеба вместе с любимой ехал на Сумщину и купил беляш, который любит с детства.

