Рассказываем о Тульчине – жемчужине Подолья с четырехсотлетней историей

Среди городов Винниччины есть один, сочетающий в себе величие европейских дворцов, драматическую историю и всемирно известное музыкальное наследие. Тульчин – это город на Подолье, где родился "Щедрик" Леонтовича, а дворец Потоцких удивляет красотой и масштабом.

Это город, где каждый камень помнит историю, где архитектурная красота сочетается с музыкальным гением, а трагические страницы прошлого не омрачают стремление к будущему. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Тульчин расположен на юге восточного Подолья, в живописной долине между холмами, где реки Тульчинка и Солонка несут свои воды в Южный Буг. Город — административный центр Тульчинского района и городской общины Винницкой области.

Тайна названия: от Нестервара до Тульчина

Происхождение названия города все еще вызывает дискуссии среди исследователей. Имоуринро, название Тульчин вероятнее всего происходит от праславянского корня " тулить", что значит "прикрываться, прятаться", поскольку город расположен в долине реки, где люди искали защиты от ветра и врагов.

В документах Львовского магистрата от 3 июля 1648 оно упоминается как Нестервар — один из ряда населенных пунктов на Восточном Подолье с компонентом "вар" в названии: Калинвар (Умань), Рокошвар (Шаулиха), Нестерварка (Нестеровцы).

Тульчин на старой открытке

Эти "венгерские" формы, вероятно, являлись частной инициативой владельцев поместий — семьи Калиновских. Однако ученые считают, что основой для Нестервара стал не Днестр, как можно подумать, а топоним Нестеровцы. Современное же название Тульчин, скорее всего, произошло от реки Тульчинки, на которой стоит город.

Путем через империи

Первое письменное упоминание о Тульчине датируется 1607 годом, когда король Сигизмунд III Ваза предоставил привилегию на город генералу подольских земель Валентину-Александру Калиновскому. До этого оно принадлежало шляхетскому роду Сотрясений.

История Тульчина — это калейдоскоп государственных границ: город входил в состав Речи Посполитой, недолго был сотенным городком Брацлавского полка, с 1672 по 1699 находился под властью Османской империи, а после второго раздела Речи Посполитой в 1793 году вошел в Российскую империю.

Эпоха Потоцких: подольский Версаль

Настоящий расцвет Тульчина начался 18 июня 1726, когда киевский воевода Франц Салезий Потоцкий получил город и окрестности. Впоследствии имения перешли к его сыну Станиславу "Щенсному" Потоцкому, который в 1782 году начал строительство дворцово-паркового ансамбля.

Дворец Потоцких в Тульчине

Этот ансамбль по масштабу и изысканности сравнивали с лучшими европейскими резиденциями. Над его созданием работали француз Лакруа, голландец Меркс и англичанин Миллер. Вокруг дворца появились редкие сорта деревьев, экзотические культуры и породы скота, что превратило Тульчин в центр передовой аграрной культуры того времени.

Сквозь испытание ХХ века

Несмотря на блеск дворца, Тульчин развивался как ремесленный и торговый центр. В 1848 году здесь появился сахарный завод, работали кожевенный завод, мельницы, фабрики и мелкие предприятия. В начале ХХ века город поддержал революционные события 1905 года, а в 1917-1920 годах власть менялась между УНР, большевиками, Директорией, деникинцами и гетманскими войсками.

Рождение "Щедрика"

Особое место в истории Тульчина занимает Николай Леонтович. С 1908 года композитор работал в городе, создав сотни хоровых произведений. Именно в Тульчине в 1914 году "родился" его бессмертный "Щедрик", впоследствии ставший мировым рождественским хитом.

Музей-квартира М.Д. Леонтовича

После возвращения в 1919 году Леонтович основал в Тульчине музыкальную школу и работал над оперой "На русалчину Пасху". Однако в январе 1921 года композитор был убит агентом поветчека, оборвав блестящую творческую карьеру.

Современный Тульчин

С 1991 Тульчин живет в независимой Украине, развивая промышленность, образование и культуру. Главными туристическими магнитами города остаются дворец Потоцких – "Подольский Версаль" – и музыкальное наследие Николая Леонтовича.

