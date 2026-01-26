Не только статус или ностальгия: почему до сих пор носят советские шапки

Шапку кладут не просто на полочку, а на стеклянную банку, чтобы она не потеряла форму

В суровые зимние морозы советские шапки до сих пор не сдают позиций. Они выглядят просто, но скрывают неожиданные преимущества, которые делают их эффективными даже сегодня.

Советские шапки, особенно меховые ушанки, до сих пор пользуются популярностью не только из-за защиты от холода и комфорта зимой. Подробнее об этом предмете гардероба написал "Телеграф".

Что у них такого уникального

Ушанки закрывают уши, затылок и щеки, эффективно защищая от мороза и ветра. Они изготавливались из натурального меха — норки, каракуля, пижика или овчины — что делает их долговечными и теплыми.

Дамы не снимали шапки даже в помещении. Фото: ТСН

Помимо практичности, шапки имели и культурное значение. В советские времена некоторые модели были символом статуса и успеха. Простой, проверенный временем крой ушанки остается актуальным даже в современных холодных регионах. К тому же некоторые шапки стали частью модного ретро-стиля, например, шапка-петушок.

Советские меховые шапки также ценятся не только из-за ностальгии, но и из-за их высокого качества и эффективности в мороз.

