Не тільки статус чи ностальгія: чому досі носять радянські шапки

Шапку кладуть не просто на поличку, а на скляну банку, щоб вона не втратила форму

У суворі зимові морози радянські шапки досі не здають позицій. Вони виглядають просто, але приховують несподівані переваги, які роблять їх ефективними навіть сьогодні.

Радянські шапки, особливо хутряні вушанки, досі користуються популярністю не тільки через захист від холоду та комфорт взимку. Детальніше про цей предмет гардероба написав "Телеграф".

Що в них такого унікального

Вушанки закривають вуха, потилицю і щоки, ефективно захищаючи від морозу та вітру. Вони виготовлялися з натурального хутра — норки, каракуля, пижика або овчини — що робить їх довговічними та теплими.

Жінки не знімали шапки навіть у приміщенні. Фото: ТСН

Крім практичності, шапки мали і культурне значення. У радянські часи деякі моделі були символом статусу та успіху. Простий, перевірений часом крій вушанки залишається актуальним навіть у сучасних холодних регіонах. До того ж деякі шапки стали частиною модного ретро-стилю, наприклад, шапка-півник

Радянські хутряні шапки також цінують не лише через ностальгію, а й через їх високу якість та ефективність у мороз.

