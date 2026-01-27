Съедобные разноцветные камешки из детства: где на самом деле родились эти "морские" драже

Идею этих конфет изобретательницы привезли из Крыма

Яркие, глянцевые конфеты, похожие на морскую гальку, стали одним из самых ярких воспоминаний о детстве для многих. Для кого-то "Морские камешки" — это просто недорогая конфета с изюмом, а для других — целый летний ритуал: море, крымский или одесский пляж, дорога домой в поезде, где половина "сокровища" исчезает еще на полпути в Киев или Полтаву.

"Телеграф" рассказывает историю культовых сладостей, объединивших в себе море и ностальгию по летним каникулам.

Что такое морские камешки

Морские камешки – это сахарное или фруктово-ягодное драже, которое по форме и цвету максимально напоминало настоящую морскую гальку. Конфеты были разных форм: округлые, плоские, вытянутые, разного размера. Их особенностью была яркая глянцевая оболочка с кисловатым или сладким вкусом.

Внутри камешков могла быть помадная начинка или изюм с фруктово-ягодной эссенцией. Именно поэтому их относили к двум категориям сразу сахарного и фруктово-ягодного драже. Их выделяло уникальное сочетание формы, цвета, разного рода вкусов, а также романтическая ассоциация с морем и отдыхом.

Драже "Морские камешки"

Предшественником морских камешков считают драже "Весна", массовое производство которого началось еще в 1950-х годах. Оно также было разноцветным, разной формы, с помадным корпусом и фруктовыми эссенциями.

Как производили конфеты

Технология производства морских камешков соответствовала классической схеме изготовления драже. Сначала формировали корпус – помадную массу или изюминку с добавлением ароматизаторов и фруктовых эссенций. Затем заготовки загружали в наклонные вращающиеся котлы, где их много раз поливали сиропом и обсыпали сахарной пудрой, постепенно наращивая оболочку.

Драже "Морские камешки" внутри

На финальном этапе оболочку покрывали цветными сиропами с красителями, а затем глянцевали тонким слоем воска, парафина или стеарина с маслом — именно это придавало камням характерный блеск и гладкость, как у настоящей морской гальки.

Одесская легенда

Согласно популярной легенде, свой окончательный вид морские камешки получили благодаря одесской технологине с кондитерской фабрики имени Розы Люксембург. Отдыхая в Крыму с коллегой, она побывала в Ялте и Коктебеле. Рассматривая настоящие морские камушки на побережье, женщины-технологи задумались: почему бы не создать конфеты, похожие на эти разноцветные, отшлифованные волнами камешки?

Коробка от драже "Морские камешки"

На фабрике идею поддержали, и в Одессе наладили выпуск разноцветного сахарного драже с изюмом внутри. Ребята верили, что у каждого цвета свой вкус, хотя на самом деле все "камни" имели одинаковую начинку.

Морские камешки сегодня

Сегодня идею морских камешков продолжают разные производители драже. На рынке есть сахарные и шоколадные "камни" с разными начинками. Однако для многих потребителей настоящие морские камешки — это те одесские, изюмние конфеты с привкусом моря и детских летних каникул.

Драже "Морские камешки", современная упаковка

Эта сладкая легенда остается частью культурной памяти нескольких поколений, напоминая о временах, когда даже обычные конфеты могли быть связаны с морем и мечтами о лете.

