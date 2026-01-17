Те самые батончики из детства: какими были культовые киевские конфеты с каштаном (фото)

Это не просто сладости советской эпохи, а настоящая легенда украинского кондитерского искусства

Среди многочисленных сладостей советской эпохи "Батончики Киевские" заняли особое место. Эти неглазированные конфеты с насыщенным орехово-сливочным вкусом производила Киевская кондитерская фабрика имени Карла Маркса.

Они стали настоящей визитной карточкой столицы наряду с легендарным Киевским тортом. "Телеграф" расскажет о них поподробнее.

Рецептура, проверенная временем

Секрет популярности киевских батончиков кроется в их составе и технологии изготовления. В отличие от глазированных конфет, батончики имели плотную, слегка суховатую текстуру, которая достигалась благодаря особому методу подготовки ингредиентов.

Классический состав включал сухое молоко, сахарную пудру, тертые жареные орехи (преимущественно арахис или фундук) и кондитерский жир. Основой была пралине – тонко растертая масса из жареных орехов и сахара, что придавало конфетам характерный вкус и консистенцию.

Характерная "сухость" и плотность батончиков была не недостатком, а наоборот – их изюминкой. Большое содержание тертого арахиса или фундука и отсутствие жидких начинок делали конфеты сытными и долговечными, они не таяли в жару и сохраняли форму при транспортировке.

Доступное лакомство для миллионов

В 1960-80-е годы батончики принадлежали к категории качественных, но доступных конфет. В отличие от дорогих шоколадных "бомбонов", таких как "Столичные", стоивших более 40-50 копеек за 100 граммов, батончики были массовым продуктом. Их покупали на развес "к чаю", и они были практически в каждом продуктовом магазине.

Интересные факты:

Эталон качества: хотя подобные батончики выпускали и другие заводы СССР, именно киевские считались "эталонными" из-за строгого контроля качества на столичном предприятии.

хотя подобные батончики выпускали и другие заводы СССР, именно киевские считались "эталонными" из-за строгого контроля качества на столичном предприятии. Сувенир из столицы: всемте с конфетами "Вечерний Киев", появившимися позже в 1984 году, батончики часто клали в подарочные наборы для туристов как часть "сладкого бренда" столицы Украины.

всемте с конфетами "Вечерний Киев", появившимися позже в 1984 году, батончики часто клали в подарочные наборы для туристов как часть "сладкого бренда" столицы Украины. Коллекционная ценность: сегодня оригинальные бумажные обертки этих конфет стали объектом коллекционирования. На специализированных аукционах можно найти сохранившиеся экземпляры упаковки, и не только Киевской кондитерской фабрики времен СССР.

Узнаваемый дизайн

Обертка батончиков имела характерный сдержанный дизайн с изображением киевских каштанов или символики города. Эта деталь делала конфеты узнаваемыми и подчеркивала их столичное происхождение. Цилиндрическая форма и бумажная упаковка стали визитной карточкой продукта, который легко можно было узнать среди десятков других сладостей на прилавке.

Наследники традиций

Современные производители выпускают батончики под разными торговыми марками, однако многие из них сохраняют узнаваемую цилиндрическую форму и плотную текстуру оригинала. Некоторые украинские фабрики, в частности Харьковская кондитерская фабрика и "Житомирские ласощи", продолжают выпускать батончики по рецептурам, приближенным к советским стандартам.

"Батончики Киевские" остаются не просто сладостями, а настоящим символом эпохи и города. Эти простые, но вкусные конфеты объединили миллионы людей общими воспоминаниями о детстве, когда счастье имело вкус пралине с орехами. И хотя времена изменились, традиции киевских кондитеров продолжают жить в современной продукции, сохраняя связь поколений через вкус качественных сладостей.

