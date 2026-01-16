Конфеты "Цитрон" от "Свиточ" любили все: почему их больше не выпускают и где купить подобные сегодня

Конфеты "Цитрон" от "Свиточ": что произошло с легендой украинских сладостей

Ярко-желтые обертки, свежий цитрусовый аромат и кисло-сладкая начинка сделали символом детства для нескольких поколений украинцев. Эти помадные конфеты были обычными гостями на праздничных столах и вечернем чаепитии.

Теперь их практически не найти в магазинах, так что настоящий "Цитрон" превратился скорее в ностальгический образ. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

В чем магия вкуса "Цитрона"

"Цитрон" был классической глазурованной помадной конфетой с выразительным лимонным характером. Первым массовым производителем конфет "Цитрон", которые сегодня упоминают как классические советские и "светочевские", была львовская кондитерская фабрика "Свиточ" (объединение фабрик имени Кирова, "Большевик" и других). Уже в 1960-х годах предприятие выпускало широкую линейку помадных и глазированных конфет, среди которых были и "Конфеты Цитрон". Это подтверждают сохранившиеся обертки в городском медиаархиве Львова, где "Цитрон" фигурирует именно как продукция "Свиточа".

Под тонкой темной глазурью скрывалась светлая помадка с цитрусовыми ароматизаторами и лимонной кислотой, сваренная из сахарного сиропа и патоки до кремовой текстуры. Именно мелкие кристаллы сахара обеспечивали эффект "тает во рту" и мягкую, почти кремовую консистенцию. Вкус балансировал между сладостью и освежающей кислинкой, поэтому конфета нравилась даже тем, кто избегает слишком сладких десертов. Она оставалась бюджетной, но в то же время содержала меньше жиров, чем ореховые или вафельные аналоги.

Почему "Світоч" отказался от "Цитрона"

После вхождения львовской фабрики "Свиточ" в состав международной корпорации Nestlé производственную стратегию кардинально пересмотрели. В процессе глобальной оптимизации ассортимента многие классические позиции советского и постсоветского периода, в частности "Цитрон" и "Спарта", сняли с производства. Nestlé сделала ставку на шоколадные батончики, премиальные наборы и современные бренды, в то время как помадные конфеты экономкласса потеряли приоритет. Последние партии "Цитрона" с логотипом "Свиточа" исчезли с полок несколько лет назад, а в актуальном ассортименте бренда эти конфеты уже не числятся.

Современные "преемники": где искать "тот самый" лимон

Хотя львовский "Цитрон" больше не производят, само название не принадлежит одному производителю. Сегодня самым популярным продолжателем традиции считаются конфеты "Цитрон" от "Житомирских ласощив". Они сохраняют классическую концепцию: глазированная помадка с лимонным привкусом, в составе сахар, патока, яблочная подварка, лимонная кислота и ароматизатор "Лимон".

Такие конфеты продаются как весовые, так и в фасованном формате, их легко найти в крупных сетях типа "Сильпо", NOVUS или Auchan, а также в специализированных онлайн-магазинах. Свои "Цитроны", "Лимонные" или "Цитрусовые" предлагают и региональные фабрики, но именно житомирский вариант чаще всего называют самым близким к оригиналу по вкусу.

Как не ошибиться с выбором

Чтобы приблизиться к "тому" вкусу, стоит обратить внимание на несколько деталей:

Свежесть: помадка должна быть мягкой, влажной и упругой, а не жесткой и "засахаренной";

Глазурь: без белого налета, с легким хрустом при надкусывании, не липкая;

Дата производства: чем свежее конфета, тем нежнее будет ее текстура.

Споры о том, можно ли сравнивать современные аналоги легендарному "Цитрону" из Львова, вряд ли когда-нибудь утихнут. Значительную разницу "создает" ностальгия: вкусы детства всегда кажутся уникальными и неповторимыми. Но, несмотря на смену эпох и брендов, лимонная помадка в шоколаде до сих пор остается тем самым маленьким "билетом" в беззаботные времена, который все еще можно найти в отделе весовых конфет.

