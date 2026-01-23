Самые космические конфеты вашего детства. Как "Метеорит" стал символом украинской кондитерской традиции

Грильяжные "Метеориты" с орехами и медом пережили распад СССР, разнообразились десятками региональных рецептов и стали настоящим символом сладкой ностальгии украинцев

Темная шоколадная глазурь, хрустящая ореховая сердцевина и форма, напоминающая обломок небесного камня. Так выглядят конфеты "Метеорит", которые уже более полувека сопровождают украинские праздничные столы и семейные чаепития.

Это грильяжное лакомство сочетает в себе советскую ностальгию и современное разнообразие вкусов от региональных производителей. "Телеграф" расскажет о них поподробнее.

Рождение в космическую эпоху

История конфет тесно связана с советской "космической лихорадкой" 1960-1970-х годов, когда после полета Гагарина вся страна увлеклась темой освоения космоса. Название для новых грильяжных конфет выбрали неслучайно — темная глазурь и комковатая форма идеально соответствовали упавшему со звездных высот образу метеорита.

В 1970-1980-х годах "Метеориты" производили на нескольких крупных кондитерских фабриках УССР, в частности в Тростянце Сумской области, а также в Полтаве и Запорожье. В советское время эти конфеты считались дефицитным и "элитным" продуктом — их не всегда можно было найти на прилавках обычных магазинов, особенно в небольших городах.

Коробка конфет "Метеорит" Тростянецкой фабрики

После 1991 года многие украинские фабрики сохранили культовое название, адаптировав рецептуру к новым технологиям и сырью. Так бренд органично перешел из советской в современную украинскую кондитерскую традицию.

Что скрывает "космическая" обертка

"Метеорит" — это классический мягкий грильяж, в котором обжарены измельченные орехи (чаще фундук, арахис или грецкий орех) соединяются с медом или глюкозным сиропом и покрываются шоколадной глазурью. Такой формат имеет корни в классическом европейском и восточном орехово-карамельном лакомстве, но в Украине он получил собственную "космическую" идентичность. Благодаря большой доли орехов конфета имеет выразительный карамельно-ореховый вкус и неровную, хрустящую текстуру.

Конфета "Метеорит" внутри

Типичный состав включает обжаренные ядра арахиса или фундука, мед или глюкозный сироп, сахар, патоку, какао-порошок, растительные жиры и ароматизатор ванили. Орехи и мед снабжают организм энергией, ненасыщенными жирами, микроэлементами и белком. В то же время высокая калорийность напоминает: это лакомство следует употреблять умеренно, особенно тем, кто следит за потреблением сахара.

Региональное разнообразие

В настоящее время "Метеорит" не принадлежит одной компании — это скорее тип конфеты, который по-своему интерпретируют разные украинские производители. Каждая фабрика придает свои акценты: изменяет соотношение орехов, меда и карамели, экспериментирует с типом глазури.

"Метеорит Львовский" от "Аметист Плюс" отличается мягким карамельным грильяжем на основе арахиса и качественной кондитерской глазурью. Покупатели в отзывах отмечают натуральный вкус без резких химических нот.

"Метеорит" от торговой марки "Угощайся"

"Метеорит" от торговой марки "Угощайся" и других региональных производителей часто продают в весовых коробках, ориентируясь на семейные покупки и праздничные застолья.

"Волынские сладости", развившиеся из производства козинаков и халвы, предлагают собственные орехово-семенные грильяжи с медом, которые часто позиционируют как локальные вариации классических "метеоритных" конфет.

Больше чем конфета

Для многих украинцев "Метеорит" — это не просто сладости, а часть коллективной памяти. Эти конфеты можно было увидеть в подарочных наборах, праздничных ассорти и "дефицитных" коробках, которые хранили для больших семейных праздников.

Сегодня "Метеорит" успешно сочетает ретро-образ с современными рецептурами и маркетингом, поэтому все равно привлекает старшее поколение, помнящее советские времена, и молодежь, открывающая для себя классические украинские вкусы.

