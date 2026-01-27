Не для похода, а для дома: что из туристического снаряжения стало самым полезным во время блэкаутов в Украине

Сохранить чистоту, есть горячие блюда и быть в тепле помогут вещи из туристического арсенала

Туристическое снаряжение как никогда понадобилось украинцам при отключении электроэнергии и отопления. По просьбе одного из украинских магазинов люди поделились, что именно стало наиболее полезным.

"Телеграф" собрал пять групп популярных и полезных туристических товаров для блэкаута. Отметим, что карематы или налобные фонарики в этот список не вошли. Они давно стали частью быта украинцев, особенно в случае воздушной тревоги.

Для приготовления пищи и горячих напитков

Газовая горелка, туристическая плитка, система приготовления пищи джетбойл, термос и сублимированная еда – в перечне рекомендаций украинцев на время отключений. Когда дом с электроплитой приготовление пищи становится квестом, например, кашу запаривают в термосе. "Термос Thermos (любовь без слов) и термос для еды (преимущественно парить гречку, очень удобно). Горелка — мой спаситель в доме с электроплитой", пишет пользовательница Виктория.

Что используют при отключении света

Для сна

Кроме карематов – надувной коврик, спальник и даже палатка. Украинцы максимально используют возможности туристического снаряжения, чтобы ночи были не такими холодными. А благодаря некоторым девайсам можно атмосферу сделать даже более приятной и романтичной. "Палатка это тема (карематы и спальники комплектом). В ней теплее, когда дома нет отопления. Плюс прожектор звездного неба поставит в доме и ловит вайб лета", — отмечает комментатор.

Что используют при отключении света

Для света

В этой категории в лидерах, кроме налобных фонарей, еще и кемпинговые. Они дают ненаправленный, рассеянный свет, что удобно, когда делаешь бытовые дела.

Кемпинговый фонарь

Для гигиены

Один из самых болезненных вопросов, когда нет света и в квартире холодно — как привести себя в порядок. Пользователи делятся — незаменимы туристический душ, сухой душ и полотенца из микрофибры. Туристический душ напоминает обычный, однако вода в нем подается под давлением из таза или специального мешка. Сухой душ – пропитанная специальным гелем губка. На нее добавляют до 50 мл воды, вспенивают, намыливаются и вытирают насухо. ​

Для тепла

Украинцы не забывают о термобелье, флисовой одежде и мериносовых носках, популярных у туристов. "Дома 13 градусов, поэтому в ход идут грелки для рук, пуховые чутки поверх носков", — делится одна из пользовательниц. Могут такие вещи стать и подарками: "Мериносовые носки и химгрелки для рук – лучшие дежурные подарки этого сезона".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве возвращения тепла в дома в ближайшее время ждать не стоит. Однако погода немного даст отдохнуть перед новыми морозами.