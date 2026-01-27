Не для походу, а для дому: що з туристичного спорядження стало найкориснішим під час блекаутів в Україні

Зберігати чистоту, їсти гарячі страви та бути в теплі допоможуть речі з арсеналу туристів

Туристичне спорядження як ніколи знадобилось українцям під час відключення електроенергії та опалення. На прохання одного з українських магазинів, люди поділились, що саме стало найбільш корисним.

"Телеграф" зібрав п'ять груп популярних та корисних туристичних товарів для блекауту. Зазначимо, що каримати чи налобні ліхтарики до цього переліку не увійшли. Вони вже давно стали частиною побуту українців, особливо в разі повітряної тривоги.

Для приготування їжі та гарячих напоїв

Газовий пальник, туристична плитка, система приготування їжі джетбойл, термос та сублімована їжа — в переліку рекомендацій українців на час відключень. Коли будинок з електроплитою приготування їжі стає квестом, тож, наприклад кашу запарюють в термосі. "Термос Thermos (любов без слів) і термос для їжі (переважно парити гречку, дуже зручно). Пальник — мій рятівник в домі з електроплитою", пише користувачка Вікторія.

Що використовують під час відключень світла

Для сну

Окрім кариматів — надувний килимок, спальник та навіть намет. Українці максимально використовують можливості туристичного спорядження, щоб ночі були не такими холодними. А завдяки деяким девайсам можна атмосферу зробити навіть приємнішою та романтичнішою. "Палатка це тема (каремати та спальнікі комплектом). В ній тепліше коли вдома немає опалення. Плюс прожектор зоряного неба поставить в хаті і ловити вайб літа", — зазначає коментатор.

Що використовують під час відключень світла

Для світла

В цій категорії в лідерах окрім налобних ліхтарів ще й кемпінгові. Вони дають ненаправлене, розсіяне світло, що зручно, коли робиш побутові справи.

Кемпінговий ліхтар

Для гігієни

Одне з найболючіших питань, коли немає світла і в квартирі холодно — як привести себе до ладу. Користувачі діляться — незамінними є туристичний душ, сухий душ та рушники з мікрофібри. Туристичний душ нагадує звичайний, однак вода в ньому — подається під тиском з таза чи спеціального мішка. Сухий душ — просочена спеціальним гелем губка. На неї додають до 50 мл води, спінюють, намилюються та витирають рушником насухо. ​

Для тепла

Українці не забувають про термобілизну, флісовий одяг та мериносові шкарпетки, популярні у туристів. "Вдома 13 градусів, тому в хід ідуть грілки для рук, пухові чуні поверх носків", — ділиться одна з користувачок. Можуть такі речі стати і подарунками: "Мериносові шкарпетки і хімгрілки для рук — найкращі дежурні подарунки цього сезону".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві повернення тепла в будинки найближчим часом очікувати не варто. Проте погода трохи дасть перепочити перед новими морозами.