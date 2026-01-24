Британцы отапливают дома теплом метро. Возможно ли это в Украине

Отработанное тепло метро обогревает более 1000 домов

В Великобритании работает станция, использующая тепло метрополитена для обогрева домов и подогрева воды. Она осуществляет отопление за счет избыточного тепла подземки.

Станция Bunhill 2 Energy Centre была запущена в марте 2020 года, сообщал Dezeen. Она обогревает более 1000 зданий лондонского района Ислингтон.

Принцип работы Bunhill 2 состоит в сборе лишнего тепла через шахту бывшей станции City Road. Это делается с помощью большого подземного вентилятора, извлекающего горячий воздух из туннелей Северной линии метро Лондона.

Bunhill 2 – первая станция в мире, использующая тепло метрополитена для отопления. Это решение помогает сократить выбросы углерода и снизить уровень загрязнения воздуха в городе.

Bunhill 2

Однако, к сожалению, для Украины сейчас такой способ отопления неактуален. Из-за тяжелой ситуации в энергетике в результате российских ударов есть вероятность, что метро в Киеве могут закрыть.

Впрочем, даже если остановить движение поездов, метрополитен будет продолжать потреблять электроэнергию. Это связано с критическими системами, которые должны работать круглосуточно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Франции существует отопление с помощью сточных вод. Канализационные сети обладают большими объемами избыточной тепловой энергии.