Британцы отапливают дома теплом метро. Возможно ли это в Украине
Отработанное тепло метро обогревает более 1000 домов
В Великобритании работает станция, использующая тепло метрополитена для обогрева домов и подогрева воды. Она осуществляет отопление за счет избыточного тепла подземки.
Станция Bunhill 2 Energy Centre была запущена в марте 2020 года, сообщал Dezeen. Она обогревает более 1000 зданий лондонского района Ислингтон.
Принцип работы Bunhill 2 состоит в сборе лишнего тепла через шахту бывшей станции City Road. Это делается с помощью большого подземного вентилятора, извлекающего горячий воздух из туннелей Северной линии метро Лондона.
Bunhill 2 – первая станция в мире, использующая тепло метрополитена для отопления. Это решение помогает сократить выбросы углерода и снизить уровень загрязнения воздуха в городе.
Однако, к сожалению, для Украины сейчас такой способ отопления неактуален. Из-за тяжелой ситуации в энергетике в результате российских ударов есть вероятность, что метро в Киеве могут закрыть.
Впрочем, даже если остановить движение поездов, метрополитен будет продолжать потреблять электроэнергию. Это связано с критическими системами, которые должны работать круглосуточно.
