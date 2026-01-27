Точно знает каждый украинец: узнайте эту локацию в Чернигове по фото

Это архитектурное наследие, оказавшееся в эпицентре событий войны

В Чернигове есть локация, которая стала символом сопротивления в самом начале российского полномасштабного вторжения. Жуткие кадры с её окрестностей облетели соцсети в 2022 году и с тех пор название этого места запомнили многие.

На кадрах — место, которое оказалось в зоне боевых действий, и возле него стоял реактивный комплекс "Град".

Выстрелы из "Града"

Что это за место

На фото — Екатерининская церковь в городе Чернигов. В начале полномасштабного российского вторжения жуткие кадры, сделанные у ее стен, облетели социальные сети.

Церковь оказалась в зоне боевых действий. Возле стен храма стоял реактивный комплекс "Град".

Денис Мосич — командир "Града" 1 отдельной танковой бригады. И именно он стрелял из боевой машины на видео, записанном в марте возле Екатерининской церкви, ставшим одним из символов сопротивления города российской агрессии.

Видео записали случайно, как объяснил сам Денис Мосич. Его подчиненный с телефоном должен был помочь с наводкой. Видео ребята оставили себе и поделились с товарищами. В мае кто-то из них выложил его в социальные сети. Так оно и разлетелось по сети и стало легендарным.

Его подразделение сдерживало наступление россиян на Чернигов, в частности, накрывали вражеские колонны возле Шестовицы. Работали из-за пределов города, пока россияне не подошли к нему вплотную. В Чернигове пытались не подвергать людей опасности. Работали подальше от домов, чтобы не пострадала инфраструктура. Одним из таких мест был выбран южный выезд из города.

"Мы не планировали работать из-под церкви. Мы планировали работать с киевской трассы. Но там высокие деревья и нам прицел не позволял поднять выше деревьев", — рассказывал военный.

Екатерининская церковь является одним из символов города и памятником архитектуры национального значения. Церковь строили на средства казаков, братьев Иакова и Семена Лизогубов – сделать это завещал их отец. Сооружена на остатках храма времен Киевской Руси – тогда это было укрепленное место Чернигова, известное как Третьяк.

Екатерининская церковь

