Точно знає кожен українець: впізнайте цю локацію в Чернігові за фото

Це архітектурна спадщина, яка опинилася в епіцентрі подій війни

У Чернігові є локація, яка стала символом опору на початку російського повномасштабного вторгнення. Жахливі кадри з її околиць облетіли соцмережі у 2022 році і з того часу назву цього місця запам’ятали багато хто.

На кадрах — місце, яке опинилося у зоні бойових дій, і біля нього стояв реактивний комплекс "Град".

На фото — Катерининська церква у Чернігові. На початку повномасштабного російського вторгнення моторошні кадри, зроблені біля її стін, облетіли соціальні мережі.

Церква опинилася у зоні бойових дій. Біля стіни храму стояв реактивний комплекс "Град".

Денис Мосіч — командир "Града" 1 окремої танкової бригади. І саме він стріляв з бойової машини на відео, записаному в березні біля Катерининської церкви, яке стало одним із символів опору міста російської агресії.

Відео записали випадково, як пояснив сам Денис Мосіч. Його підлеглий з телефоном мав допомогти з наведенням. Відео хлопці залишили собі та поділилися з товаришами. У травні хтось із них виклав його у соціальні мережі. Так воно й розлетілося мережею і стало легендарним.

Його підрозділ стримував наступ росіян на Чернігів, зокрема накривали ворожі колони біля Шестовиці. Працювали з-за меж міста, поки росіяни не підійшли до нього впритул. У Чернігові намагалися не наражати людей на небезпеку. Працювали подалі від будинків, щоби не постраждала інфраструктура. Одним із таких місць був обраний південний виїзд із міста.

"Ми не планували працювати з-під церкви. Ми планували працювати з київської траси. Але там високі дерева і нам приціл не дозволяв підняти вище дерев", — розповідав військовий.

Катерининська церква є одним із символів міста та пам’яткою архітектури національного значення. Церкву будували коштом козаків, братів Якова та Семена Лизогубів – зробити це заповів їхній батько. Споруджено на залишках храму часів Київської Русі – тоді це було укріплене місце Чернігова, відоме як Третяк.

Катерининська церква

