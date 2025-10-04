Раньше это было излюбленное место отдыха. Узнаете эту локацию в Виннице по фото 2002 года?

Это место в Виннице имеет давнюю историю

В 2025 году Виннице исполняется 662 года, поскольку официальной датой основания города считается 1363 год, когда был заложен деревянный замок на Замковой горе, с которого и началось становление города. Логично, что здесь сохранилось много многовековых сооружений, исторических достопримечательностей, привлекающих туристов.

Однако в городе также есть место с древней историей, где еще несколько десятилетий назад бурлила жизнь, а сейчас доступ к нему закрыт. "Телеграф" решил поинтересоваться у своих читателей, хорошо ли они знают Винницу. Мы покажем фото, а вы попробуйте угадать, что это.

На фото можно увидеть старое деревянное здание, напоминающее деревенский дом или даже европейский курятник. Но это было публичное место. Подсказкой может служить расположение дома. Видно, что он стоял среди деревьев на берегу реки, на котором был пирс.

Что это за место

Здание на фото – это деревянное кафе на острове Кемпа, которое в свое время оставалось единственным сооружением там, кроме туалета. В 2010 году территорию набережной убрали, сделали освещение, а вскоре соорудили свето-музыкальный фонтан, ставший украшением и предметом гордости винничан.

Светло-музыкальный фонтан в Виннице

Появление фонтана сделало невозможным свободный доступ на остров, поскольку в период его строительства понтонный мост в 2011 году разобрали, а нового так и не соорудили. Сегодня он снаружи напоминает кусочек леса посреди города.

Заброшенный сегодня остров Кемпа, который в советское время называли Фестивальным, когда-то был излюбленным местом досуга горожан с кинотеатром, рестораном и пляжем. Также там были волейбольная и баскетбольная площадки, пивной бар, танцевальная площадка и даже библиотека. Кстати, название Фестивальный появилось из-за того, что в 70-80 годы здесь проходил фестиваль эстрадной песни "Зори над Бугом".

До 90-м годам на Кемпу вел пешеходный мост. На острове была водная станция, где стояли лодки, сдававшиеся на прокат. Поскольку Фестивальный был под ведомством Агрегатного завода, там жила семья работника, который следил за порядком.

Что там было еще раньше

Немногие знают, что остров Кемпа на Южном Буге является рукотворным и был возведен казацким войском в стратегических целях. Его создали как бастионное укрепление по эталону фортификаций XV века.

В 1558 году на высоких валах Кемпы старосты Богуш Корецкий и Валантий Калиновский построили деревянную крепость-дворец. Для этого сам остров укрепили земляными насыпями высотой около трех метров. Крепость имела форму многоугольника с полукруглыми выступами.

В 1902 году остров Кемпа соединил два берега Южного Буга: через него проложили мосты, по которым курсировал трамвай. Однако во время Второй мировой войны эти переправы претерпели разрушения и восстанавливать их не стали — трамвайные рельсы перенесли на центральный мост, который построили позже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что было в Киеве на месте ТРЦ "Гулливер".