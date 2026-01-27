Поправлял катетер или бронежилет? Путин насмешил украинцев странными жестами (видео)

Смешные кадры вызвали волну остроумных комментариев

Во вторник, 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда глава России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.

На пути к памятнику кремлевский диктатор совершал странные движения руками. Соответствующие кадры разошлись в сети.

Такое поведение рассмешило интернет-пользователей, один из которых предположил, что российский правитель обмочился прямо на пальто и теперь пытается уничтожить следы. Другой добавил, что это произошло от страха из-за отдаленности охраны во время церемонии.

Комментаторы также шутили на тему несвоевременной дефекации – кто-то написал, что Путин равномерно распределяет в штанинах продукты своей жизнедеятельности.

Подписчик "Телеграфа" сыронизировал, что хозяин Кремля проверяет, на месте ли портмоне после встречи с Виктором Януковичем.

Украинцы шутили, что Путин убирает с одежды репейники или из-за деменции вообще не владеет собой.

Также были варианты, что он поправляет катетер или бронежилет.

Какая бы причина такого поведения не была в реальности, выглядело это очень смешно.

Ранее в сети появилось видео встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На кадрах российский диктатор заметно хромал, чем вызвал новые подозрения о проблемах со здоровьем.