Поправляв катетер чи бронежилет? Путін насмішив українців дивними жестами (відео)

Марія Назарова
Володимир Путін, монумент "Рубіжний камінь" Новина оновлена 27 січня 2026, 17:08
Володимир Путін, монумент "Рубіжний камінь". Фото Колаж "Телеграфу"

Смішні кадри викликали хвилю дотепних коментарів

У вівторок, 27 січня, у річницю зняття блокади Ленінграда глава Росії Володимир Путін поклав квіти до монумента "Рубіжний камінь" на Невському п’ятачку.

На шляху до пам’ятника кремлівський диктатор робив дивні рухи руками. Відповідні кадри розійшлися у мережі.

Така поведінка розсмішила інтернет-користувачів, один з яких припустив, що російський правитель обмочився прямо на пальто і намагається знищити сліди. Інший додав, що це від страху через віддаленість охорони під час церемонії.

Коментатори також жартували на тему невчасної дефекації – хтось написав, що Путін рівномірно розподіляє у штанинах продукти своєї життєдіяльності.

Підписник "Телеграфа" сиронізував, що господар Кремля перевіряє, чи на місці портмоне після зустрічі з Віктором Януковичем.

Українці жартували, що Путін прибирає з одягу реп’яхи або через деменцію взагалі не володіє собою.

Також були варіанти, що він поправляє катетер або бронежилет.

Яка б причина такої поведінки не була насправді, виглядало це дуже смішно.

Раніше в мережі з’явилося відео зустрічі Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Уіткоффом. На кадрах російський диктатор помітно шкутильгав, чим викликав нові підозри про проблеми зі здоров’ям.

