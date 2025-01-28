Погиб, когда ему было 2 года. Что известно о родном старшем брате Путина

Путин родился через 10 лет после смерти брата

У российского диктатора Владимира Путина, который родился в преступном районе Санкт-Петербурга, было два старших брата. Один из них скончался в возрасте двух лет от инфекционного заболевания.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Викторе Путине. Мы узнали, когда он погиб и где похоронен.

Что известно о Викторе Путине — родном брате российского президента

О жизни кровавого диктатора Виктора Путина известно немного, ведь он все держит под семью замками. Но, согласно информации российских СМИ, у российского президента было два брата: Альберт умер до начала Великой Отечественной войны, а Виктор прожил всего два года (1940-1942) и скончался от дифтерии.

Сообщается, что отец Владимира Путина ушел добровольцем на фронт, когда началась война, и в ходе битвы за Ленинград получил серьезное ранение в ногу, но выжил. Он скончался в 1999 году.

Что касается матери Марии Ивановны, то она чудом выжила в блокадном городе. А вот Виктора Путина забрали из семьи и готовили к эвакуации, но в возрасте двух лет он заразился дифтерией. Это инфекционное заболевание, которое в большинстве случаев поражает слизистые оболочки носа и горла. Чаще всего болезнь развивается у детей, и чем меньше возраст, тем выше риск тяжелых осложнений и летального исхода.

Где похоронен родной брат Путина и что о нем известно

В 2019 году Путин заявил, что что могилу его брата нашли на Пискаревском кладбище. Сотрудники кладбища в архиве нашли данные о том, что в братских могилах времен блокады Ленинграда похоронены 15 человек с фамилией Путин. Среди них был мальчик с отчеством Владимирович. Так и было установлено, что местом предполагаемого захоронения ребенка является братская могила №27. Однако сам президент России никогда не называл имени своего погибшего брата.

Брат Путина умер от дифтерии

"Телеграф" писал ранее, что стали известны имена внебрачных детей Путина. Кто они и чем занимаются.