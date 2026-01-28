Гороскоп на 29 января: Львам понадобится терпение, а Тельцам — поддержка близких

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 29 января

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 29 января, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака могут столкнуться с мелкими недопониманиями на работе. Лучше не спорить и внимательно относиться к словам коллег. В финансовых вопросах стоит действовать спокойно и без резких шагов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Завтра этот знак почувствует поддержку со стороны друзей и близких. День подходит для планирования и наведения порядка в делах. Чем больше внимания вы уделите добрым поступкам, тем гармоничнее сложится день.

Близнецы (21.05-21.06)

Близнецам важно быть внимательными к просьбам партнера и семьи. Финансовые вопросы лучше решать без спешки. Возможны небольшие бытовые хлопоты, но они не доставят серьезных проблем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для представителей этого знака 29 января пройдет под знаком сдержанности. В общении лучше избегать резких слов. Финансовая ситуация стабильна, но серьезные решения стоит отложить.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот знак завтра должен проявить внимательность в работе и не втягиваться в споры. В личной жизни важно запастись терпением. Дружеское общение сложится удачно, если вы настроены на поддержку.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы в четверг смогут легко уладить рабочие разногласия, если проявят такт. В отношениях важно слушать партнера. Возможны мелкие бытовые вопросы, которые решаться без лишней суеты.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Представители этого знака завтра будут особенно чувствительны к настроению окружающих. В работе важно сохранять спокойствие и не говорить лишнего. Избегайте необдуманных финансовых решений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот знак остро будт реагировать на слова и эмоции других. Терпение и умение слушать помогут избежать конфликтов. Поддержка близких и участие в чужих делах принесут внутреннее спокойствие.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам важно проявить такт в личных отношениях. День благоприятен для творчества и добрых дел. Легкая физическая активность и прогулки пойдут на пользу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Представители этого знака могут столкнуться с мелкими рабочими спорами, но их легко уладить дипломатией. В личной жизни стоит быть терпеливее, а крупные покупки лучше отложить.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот знак 29 января будет особенно чувствителен к общей атмосфере дня. Творчество принесет радость, если оно связано с заботой о других. Небольшие бытовые трудности решатся без особых усилий, если не спешить.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам завтра лучше сосредоточиться на спокойных домашних делах и заботе о близких. Небольшие эмоциональные перепады возможны, но они не помешают сохранить хорошее настроение.