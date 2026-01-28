Гороскоп на 29 січня: Левам знадобиться терпіння, а Тельцям – підтримка близьких

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 29 січня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 29 січня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представники цього знака можуть мати справу з дрібними непорозуміннями на роботі. Краще не сперечатися та уважно ставитися до слів колег. У фінансових питаннях варто діяти спокійно і без різких кроків.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Завтра цей знак відчує підтримку з боку друзів та близьких. День підходить для планування та наведення порядку у справах. Чим більше уваги ви приділите добрим вчинкам, тим гармонійніше буде день.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюкам важливо бути уважними до прохань партнера та сім’ї. Фінансові питання краще вирішувати без поспіху. Можливі невеликі побутові клопоти, але вони не завдадуть серйозних проблем.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для представників цього знаку 29 січня відбудеться під знаком стриманості. У спілкуванні краще уникати різких слів. Фінансова ситуація є стабільною, але серйозні рішення варто відкласти.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей знак завтра має виявити уважність у роботі та не втягуватися у суперечки. В особистому житті важливо запастися терпінням. Дружнє спілкування складеться вдало, якщо ви налаштовані на підтримку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Діви у четвер зможуть легко залагодити робочі розбіжності, якщо виявлять такт. У стосунках важливо слухати партнера. Можливі дрібні побутові питання, які вирішуватимуться без зайвої метушні.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Представники цього знаку завтра будуть особливо чутливими до настрою інших. У роботі важливо зберігати спокій і не говорити зайвого. Уникайте необдуманих фінансових рішень.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей знак гостро реагуватиме на слова та емоції інших. Терпіння та вміння слухати допоможуть уникнути конфліктів. Підтримка близьких та участь у чужих справах принесуть внутрішній спокій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям важливо виявити такт у особистих стосунках. День сприятливий для творчості та добрих справ. Легка фізична активність та прогулянки підуть на користь.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Представники цього знака можуть зіткнутися з дрібними робітничими суперечками, але їх легко залагодити дипломатією. В особистому житті варто бути терплячими, а великі покупки краще відкласти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цей знак 29 січня буде особливо чутливим до загальної атмосфери дня. Творчість принесе радість, якщо вона пов’язана із турботою про інших. Невеликі побутові проблеми вирішаться без особливих зусиль, головне не поспішати.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам завтра краще зосередитися на спокійних домашніх справах та турботі про близьких. Невеликі емоційні перепади можливі, але вони не завадять зберегти гарний настрій.