От нескольких гривен до более 100: как отличаются цены на одни и те же препараты в двух популярных аптеках

Проверяйте цены перед покупкой, экономия может быть значительной

Цены на одни и те же лекарства в разных аптеках могут заметно отличаться. Иногда разница составляет несколько гривен, а иногда украинцам нужно будет переплатить более 100 гривен.

"Телеграф" проверил стоимость популярных препаратов в сетях "Подорожник" и "Аптека 911", чтобы выяснить, где покупатели могут заплатить меньше.

Сколько можно переплатить за лекарство: неожиданная разница в ценах

Например, парацетамол в таблетках по 500 миллиграммов (10 шт) в "Подорожнике" продают за 35,10 гривны, а в "Аптека 911" — за 35,0 гривны. Разница почти неощутима.

Парацетамол почти одинаковая цена в обоих аптеках. Фото: Телеграф

"Стрепсилс Интенсив" с медом и лимоном (16 шт) стоит 117,60 гривны в "Подорожнике", тогда как у "Аптека 911" цена стартует от 184,00 гривен. То есть разница в стоимости составила 66,4 гривны.

Стрепсилс дороже у «Аптека 911», чем у «Подорожник». Фото: Телеграф

Таблетки "Амиксин IC" по 0,125 грамма (6 шт) обойдутся в 386,80 гривны в "Подорожнике" и 482,0 гривны в "911 Аптека". В первой аптеке препарат дешевле на 95,2 гривны.

"Амиксин IC" значительно дешевле в «Подорожник». Фото: Телеграф

Экстракт валерианы по 20 миллиграммов (50 шт) стоит 63,20 гривны против 65,0 гривны соответственно.

Цена на валерьяну ниже в «Подорожник». Фото: Телеграф

Капсулы "Корвалмент" по 100 миллиграммов (80 шт) продают за 86,40 гривны в "Подорожнике", тогда как в "Аптеке 911" они стоят 122,0 гривны.

Корвалмент в «Аптеке 911» стоит на 35 грн дороже

В то же время другие цены на препараты таковы:

Разница цен на лекарства может превышать сто гривен. Фото: Телеграф

В целом большинство указанных лекарств дешевле в сети "Подорожник". В "911 Аптека" более высокие цены зафиксированы почти на все препараты из перечня, а самая большая разница заметна на "Нурофен Экспресс Форте", "Амиксин IC" и "Стрепсилс Интенсив". Меньше всего отличается стоимость парацетамола и экстракта валерианы.

