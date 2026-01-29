От нескольких гривен до более 100: как отличаются цены на одни и те же препараты в двух популярных аптеках
Проверяйте цены перед покупкой, экономия может быть значительной
Цены на одни и те же лекарства в разных аптеках могут заметно отличаться. Иногда разница составляет несколько гривен, а иногда украинцам нужно будет переплатить более 100 гривен.
"Телеграф" проверил стоимость популярных препаратов в сетях "Подорожник" и "Аптека 911", чтобы выяснить, где покупатели могут заплатить меньше.
Сколько можно переплатить за лекарство: неожиданная разница в ценах
Например, парацетамол в таблетках по 500 миллиграммов (10 шт) в "Подорожнике" продают за 35,10 гривны, а в "Аптека 911" — за 35,0 гривны. Разница почти неощутима.
"Стрепсилс Интенсив" с медом и лимоном (16 шт) стоит 117,60 гривны в "Подорожнике", тогда как у "Аптека 911" цена стартует от 184,00 гривен. То есть разница в стоимости составила 66,4 гривны.
Таблетки "Амиксин IC" по 0,125 грамма (6 шт) обойдутся в 386,80 гривны в "Подорожнике" и 482,0 гривны в "911 Аптека". В первой аптеке препарат дешевле на 95,2 гривны.
Экстракт валерианы по 20 миллиграммов (50 шт) стоит 63,20 гривны против 65,0 гривны соответственно.
Капсулы "Корвалмент" по 100 миллиграммов (80 шт) продают за 86,40 гривны в "Подорожнике", тогда как в "Аптеке 911" они стоят 122,0 гривны.
В то же время другие цены на препараты таковы:
В целом большинство указанных лекарств дешевле в сети "Подорожник". В "911 Аптека" более высокие цены зафиксированы почти на все препараты из перечня, а самая большая разница заметна на "Нурофен Экспресс Форте", "Амиксин IC" и "Стрепсилс Интенсив". Меньше всего отличается стоимость парацетамола и экстракта валерианы.
