Кошелек вас поблагодарит: какие продукты в "Сильпо" можно купить с большой скидкой
-
-
На что сегодня действуют акции в сети
Пока одни сети повышают цены, другие предлагают выгодные акции. "Сильпо" устроило настоящий ценопад для своих покупателей.
Среди акционных позиций – итальянские макароны, майонез премиум-класса, растворимый кофе и прочее. "Телеграф" рассказывает, какие товары сейчас можно купить в "Сильпо" с большой скидкой.
Скидки действуют на всю линейку товаров – от продуктов питания до бытовой химии. Но щедрая акция заканчивается уже сегодня, 28 января. Поэтому тем, кто планирует выгодно закупиться перед выходными, нужно спешить.
Список популярных товаров со скидками:
- Макароны Pasta Zara Спагетти (500г.) – 32,99 грн вместо 54,49 (скидка 39%)
- Резинка жевательная Doublemint (13,5г.) – 39,99 грн вместо 78,49 (скидка 49%)
- Макароны "Чумак" Паутинка (400г.) – 29,99 грн вместо 49,99 (скидка 40%)
- Резинка жевательная Spearmint (13,5г.) – 39,99 грн вместо 61,49 (скидка 35%)
- Майонез "Щедро" Провансаль 67% (190г) – 29,99 грн вместо 49,99 (скидка 40%)
- Оливки "Премия" зеленые цели с косточкой (300г) – 24,99 грн вместо 32,39 (скидка 23%)
- Туалетная бумага Zewa Deluxe Жасмин (8шт) – 99 грн вместо 169 (скидка 41%)
- Майонез Hellmann’s Babuni 64% (340мл) – 194 грн вместо 329 (скидка 41%)
- Сырочок "Чудо" вишневый 5% (100г.) – 149 грн вместо 189 (скидка 21%)
- Ополаскиватель Silan Dreamy Lotus + Fascinating Frangipani (2x1100мл) – 279 грн вместо 399 (скидка 30%)
- Кофейный напиток Jacobs Monarch 3 в 1 (15г.) – 8,99 грн вместо 12,69 (скидка 29%)
Почему магазины делают скидки
Многие покупатели полагают, что акционные товары – это продукция с завершающимся сроком годности. На самом деле торговые сети снижают цены по совершенно другим причинам.
Магазины нуждаются в освобождении места на полках для новой партии товара. Поэтому они стимулируют посетителей быстрее раскупать остатки предыдущих поставок.
Кроме того, скидки помогают привлечь больше покупателей и увеличить общий объем продаж. Даже если маржа на отдельные товары падает, общая прибыль растет за счет проданных позиций.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, где сейчас выгоднее всего покупать сливочное масло — в "АТБ" или в "Сильпо". Сэкономить можно до 50 гривен на пачке.