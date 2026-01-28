Кошелек вас поблагодарит: какие продукты в "Сильпо" можно купить с большой скидкой

На что сегодня действуют акции в сети

Пока одни сети повышают цены, другие предлагают выгодные акции. "Сильпо" устроило настоящий ценопад для своих покупателей.

Среди акционных позиций – итальянские макароны, майонез премиум-класса, растворимый кофе и прочее. "Телеграф" рассказывает, какие товары сейчас можно купить в "Сильпо" с большой скидкой.

Скидки действуют на всю линейку товаров – от продуктов питания до бытовой химии. Но щедрая акция заканчивается уже сегодня, 28 января. Поэтому тем, кто планирует выгодно закупиться перед выходными, нужно спешить.

Список популярных товаров со скидками:

Макароны Pasta Zara Спагетти (500г.) – 32,99 грн вместо 54,49 (скидка 39%)

Резинка жевательная Doublemint (13,5г.) – 39,99 грн вместо 78,49 (скидка 49%)

Макароны "Чумак" Паутинка (400г.) – 29,99 грн вместо 49,99 (скидка 40%)

Резинка жевательная Spearmint (13,5г.) – 39,99 грн вместо 61,49 (скидка 35%)

Майонез "Щедро" Провансаль 67% (190г) – 29,99 грн вместо 49,99 (скидка 40%)

Оливки "Премия" зеленые цели с косточкой (300г) – 24,99 грн вместо 32,39 (скидка 23%)

Акционные товары в "Сельпо"

Акция заканчивается 28 января

Туалетная бумага Zewa Deluxe Жасмин (8шт) – 99 грн вместо 169 (скидка 41%)

Майонез Hellmann’s Babuni 64% (340мл) – 194 грн вместо 329 (скидка 41%)

Сырочок "Чудо" вишневый 5% (100г.) – 149 грн вместо 189 (скидка 21%)

Ополаскиватель Silan Dreamy Lotus + Fascinating Frangipani (2x1100мл) – 279 грн вместо 399 (скидка 30%)

Кофейный напиток Jacobs Monarch 3 в 1 (15г.) – 8,99 грн вместо 12,69 (скидка 29%)

Почему магазины делают скидки

Многие покупатели полагают, что акционные товары – это продукция с завершающимся сроком годности. На самом деле торговые сети снижают цены по совершенно другим причинам.

Магазины нуждаются в освобождении места на полках для новой партии товара. Поэтому они стимулируют посетителей быстрее раскупать остатки предыдущих поставок.

Кроме того, скидки помогают привлечь больше покупателей и увеличить общий объем продаж. Даже если маржа на отдельные товары падает, общая прибыль растет за счет проданных позиций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где сейчас выгоднее всего покупать сливочное масло — в "АТБ" или в "Сильпо". Сэкономить можно до 50 гривен на пачке.