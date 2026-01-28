Шоколад, кофе и колбаса дешевеют: что сегодня в "АТБ" продают со скидками

Что можно выгодно купить в АТБ в ближайшие дни

Сеть супермаркетов "АТБ" запустила новую акцию на популярные товары со скидками до 42%. Приобрести продукты питания и бытовую химию по выгодным ценам можно до 3 февраля включительно.

Среди позиций, которые попали под распродажу, – кофе, колбасы, сыры, шоколад, зубная паста и другие товары ежедневного потребления. "Телеграф" рассказывает, какие 11 популярных товаров уже сегодня можно приобрести в "АТБ" со скидкой.

Список товаров со скидками в АТБ:

Туалетная бумага "Снежная Панда" СуперАбсорб (4 шт.) – 42,50 гривны вместо 74,40 (скидка 42%)

Кофе Jacobs Monarch растворимый сублимированный (280 г) – 399,90 гривны вместо 681,70 (скидка 41%)

Кофе Jacobs Monarch молотый (230 г) – 174,90 гривны вместо 297,60 (скидка 41%)

Шоколад "Рошен" экстрачерный ячеистый (80 г) – 37,50 гривны вместо 63,80 (скидка 41%)

Акционные продукты в "АТБ"

Конфеты "Рошен" Красный Мак – 332,90 гривны за килограмм вместо 456,70 (скидка 27%)

Сыр твердый "Комо" Сливочный 50% (150 г) – 60,50 гривны вместо 89,40 (скидка 32%)

Чай "Мономах" Earl Grey (45 пакетиков) – 35,90 гривны вместо 59,90 (скидка 40%)

Колбаса "Мясная лавка" Балыковая (0,5 кг) – 98,90 гривны вместо 165,40 (скидка 40%)

Скидки немалые

Сыр кисломолочный "Своя линия" 5% (300 г) – 53,50 грн вместо 66,90 (скидка 20%)

Сыр кисломолочный "Своя Линия" нежирный (300 г) – 52,50 грн вместо 65,90 (скидка 20%)

Паста зубная Sensodyne "Ежедневная защита" (100 мл) – 79,90 грн вместо 130,60 (скидка 38%)

Акция будет действовать до 3 февраля

Почему магазины устраивают распродажи

Торговые сети регулярно снижают цены на часть ассортимента по нескольким причинам. Основная цель – освободить место на полках для новых партий товара и стимулировать покупателей делать больше покупок.

Потребители часто ошибочно полагают, что акционные предложения касаются только продуктов с близким сроком годности. На самом деле супермаркеты используют скидки в качестве маркетингового инструмента для привлечения посетителей и увеличения общего объема продаж.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где сейчас выгоднее всего покупать сливочное масло — в "АТБ" или в "Сильпо". Сэкономить можно до 50 гривен на пачке.