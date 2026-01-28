"Сильпо" против "АТБ": где дешевле купить продукты на борщ и сколько можно сэкономить

Мы сравнили цены на продукты в обеих сетях

Борщ остается самым любимым блюдом миллионов украинцев. Его готовят в каждой семье, передавая рецепты из поколения в поколение. Однако сегодня хозяйки все чаще считают каждую гривну, выбирая продукты для традиционного блюда.

"Телеграф" сравнил цены на базовые продукты для борща в "Сильпо" и "АТБ". Мы расскажем есть ли разница в стоимости и какая.

Для классического красного борща требуется стандартный набор ингредиентов. Мясо, свекла, картофель, капуста, морковь, лук и томатная паста – без этого блюдо просто не получится настоящим. Мы взяли одинаковый рецепт и посчитали, сколько будет стоить борщ на большую кастрюлю в каждой из сетей.

Что нужно для классического борща

Традиционный красный борщ готовят на 3-4 литра воды. Для этого берут 500-700 г свинины или говядины, лучше на кости, но и без нее будет неплохо. Овощей нужно немало: 500 граммов свеклы, столько же картофеля, 300-400 граммов капусты. Еще добавляют морковь и лук – по 150-200 г каждой.

Для вкуса используют томатную пасту примерно 60-100 граммов. Плюс чеснок, подсолнечное масло, соль, перец и лавровый лист. Некоторые хозяйки добавляют немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту и фасоль для сытности.

Ингредиенты для приготовления борща

Цены на продукты в "Сильпо"

Свинина лопаточной части: 225,6 грн/кг

Свекла столовая: 12 грн/кг

Картофель: 16 грн/кг

Капуста: 14 грн/кг

Морковь: 12,4 грн/кг

Лук репчатый: 14 грн/кг

Томатная паста: 20,99 грн

Стоимость мяса для борща в "Сильпо"

Сколько стоит борщ в "Сильпо"

Если взять 600 грамм свинины, это обойдется в 135,36 гривны. Овощи для борща, учитывая нужное количество и вес, будут стоить: свекла — 6 гривен, картофель — 8 гривен, капуста — около 5 гривен, морковь — примерно 2,2 гривны, лук — около 2,5 гривны. Томатная паста – 20,99 гривны.

В общем, набор продуктов для борща в "Сильпо" обойдется примерно в 180 гривен.

Цены на продукты в "АТБ"

Свинина лопаточной части: 229,59 грн/кг (акционная цена, без акции – 246,85 грн/кг)

Свекла столовая: 7,89 грн/кг

Картофель: 13,39 грн/кг

Капуста: 9,89 грн/кг

Морковь: 10,89 грн/кг

Лук репчатый: 8,45 грн/кг

Томатная паста: 19,9 грн

Стоимость мяса для борща в "АТБ"

Сколько стоит борщ в "АТБ"

За 600 грамм свинины по акционной цене нужно заплатить 137,75 гривны. Овощи: свекла обойдется в 3,95 гривны, картофель — 6,7 гривны, капуста — около 3,5 гривны, морковь — около 1,9 гривны, лук 175 граммов — около 1,5 гривны. Томатная паста – 19,9 гривны.

Итого продукты на борщ в "АТБ" будут стоить около 175 гривен.

Где выгоднее делать покупки

Разница между двумя сетями составляет примерно 5 гривен в пользу "АТБ". Самая большая экономия выходит на овощах, но в целом она не очень заметная.

Мясо стоит почти одинаково в обеих сетях. Свинина в "Сильпо" немного дешевле, но разница минимальна – всего несколько гривен. Томатная паста также почти одинакова по цене, у "АТБ" дешевле на гривну.

Что еще нужно учесть

Стоимость растительного масла и специй не учитывали в расчетах. Каждая хозяйка добавляет их по собственному вкусу. Кто-то любит больше чеснока, кто-то добавляет много перца или зелени.

Борщ со сметаной

В борщ украинцы обычно подают сметану. Пакет сметаны "Молокия" весом 380 граммов и жирностью 20 процентов в "Сильпо" стоит 56,99 гривны. В "АТБ" та же сметана обойдется в 68,70 гривны. Здесь уже выгоднее покупать в "Сильпо" – экономия почти 12 гривен.

Итак, если покупать все продукты в одном месте, борщ в "АТБ" получится чуть дешевле. Но разница минимальна.

